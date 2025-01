Albissola,  proposto un tavolo sulla raccolta dei rifiuti. Consigliere Giallombardo: "Obiettivo migliorare il servizio e analizzare i dati"

Una proposta di istituire un tavolo congiunto di lavoro sul tema del sistema di raccolta differenziata dei rifiuti.

A protocollare la richiesta in Comune al Sindaco Gianluca Nasuti e al vice Sindaco Luigi Silvestro il capogruppo di "Vince Albissola" Roberto Giallombardo con lo scopo "di avviare, con spirito costruttivo e non inutilmente critico, una discussione sulle modalità migliori per gestire il servizio di raccolta differenziata".

"Il Tavolo da me proposto dovrebbe avere secondo i miei intendimenti l’obiettivo di analizzare i dati sulla produzione e la raccolta dei rifiuti, identificare ed eliminare i disservizi spesso percepiti e segnalati dalla cittadinanza (sacchi abbandonati lungo le vie che oltre al problema del decoro vanno ad attirare anche i cinghiali) , monitorare i costi ed elaborare proposte per migliorare il servizio - spiega Giallombardo - Insomma intendimento mio e del mio gruppo è quello di ottenere con un confronto serio con la maggioranza, di migliorare il servizio nel concreto, con il compito del tavolo di analizzare tutti i dati, valutare il servizio ed indicare eventuali correttivi per rispondere alle esigenze della nostra comunità, monitorandone i costi ed elaborando proposte per lo sviluppo di un servizio più efficiente".