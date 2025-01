Cena al ristorante? Il taxi alleato contro i rischi del nuovo codice della strada

Con l'inasprimento delle pene previste dal nuovo codice della strada, la scelta di utilizzare un taxi per le serate al ristorante si sta affermando come un'alternativa sicura e sempre più diffusa. Pur mantenendo invariati i limiti di legge sul tasso alcolemico, le nuove normative introducono sanzioni severissime per chi guida in stato di ebbrezza: multe salate, sospensione della patente e, nei casi più gravi, pene detentive. L'obiettivo è chiaro: promuovere un consumo responsabile di alcol senza demonizzare la convivialità, trovando un equilibrio tra il piacere di una serata spensierata e la sicurezza stradale.

"La nuova normativa ha avuto un impatto immediato – spiega Alessandro Nattero, taxista di Albenga –. Da metà dicembre abbiamo registrato un aumento significativo delle richieste. Il provvedimento è entrato in vigore durante il periodo festivo, quando c'è più voglia di festeggiare, e questo ha portato a un boom di chiamate. Con la fine delle festività, la situazione si è stabilizzata, ma le richieste continuano a seguire l'affluenza nei ristoranti".

Un dato interessante riguarda l’aumento della clientela locale: "Prima i residenti difficilmente prenotavano un taxi per andare a cena fuori – racconta Nattero –. Ora, invece, potrebbe diventare una prassi comune".

Le tratte più richieste spaziano da Albenga verso Alassio e l’entroterra, ma i costi rimangono un ostacolo per gli spostamenti più lunghi. "Molti ci contattano per raggiungere località come Finale Ligure o Pietra Ligure, ma quando comunichiamo la tariffa, spesso rinunciano o preferiscono restare nel comprensorio", spiega il taxista.

Il costo del servizio notturno, che inizia alle 22, si aggira intorno ai 20 euro per tratte urbane, mentre per raggiungere Alassio la spesa varia tra i 25 e i 30 euro. "Per alcuni è una cifra accettabile per godersi una serata senza preoccupazioni – osserva Nattero – ma per chi deve percorrere distanze maggiori, rappresenta comunque un limite".

Sebbene si tratti di una spesa aggiuntiva da sommare ai costi della serata, il taxi rimane una soluzione che incarna una scelta responsabile. Garantisce sicurezza sulle strade e permette di vivere un momento di convivialità senza rischiare gravi conseguenze.