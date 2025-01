Ceriale, una nuova siepe sulla scarpata ferroviaria di via Pineo verso il confine con Albenga

Saranno completati con la messa a dimora di cespugli di oleandro i lavori di sistemazione della scarpata ferroviaria in via Pineo, a Ceriale.

L'intervento, che si estende per 400 metri nel tratto compreso tra via Pineo e il confine con Albenga, rappresenta un importante passo avanti nella riqualificazione del verde pubblico.

Il vicesindaco Luigi Giordano ha espresso grande soddisfazione per il completamento di questo progetto, iniziato tempo fa: "Questo intervento è la dimostrazione concreta del nostro impegno per la cura del territorio. Completeremo un lavoro che era stato avviato in passato e che oggi trova finalmente la sua realizzazione. Via Pineo, con la sua nuova veste, sarà uno spettacolo per tutti i cittadini".

La scelta dell'oleandro, secondo il vicesindaco, non è casuale: "L'oleandro è una pianta resistente, adatta al contesto e capace di offrire una fioritura rigogliosa e duratura. Inoltre, la sua presenza contribuisce a creare una barriera verde naturale che abbellisce e protegge l'area".

Il vicesindaco Giordano ha poi aggiunto: "Questo intervento non è solo un abbellimento estetico, ma anche un simbolo della nostra volontà di agire concretamente. Abbiamo scelto di concentrarci su progetti che portano benefici reali alla comunità, senza cedere alle sterili polemiche che spesso ci circondano. Questi lavori dimostrano che l'amministrazione è attenta alle esigenze del territorio e dei cittadini e che preferiamo i fatti alle parole. Lavoriamo per il bene di Ceriale e non ci faremo distrarre da chi preferisce le chiacchiere ai risultati".