Albenga, gli abbruciamenti tra i problemi più importanti rilevati dalle Guardie Zoofile Gadit

Da un anno, le Guardie Zoofile dell'Associazione Gadit - Guardie Ambientali D’Italia - operano instancabilmente sul territorio della provincia di Savona ed in particolare nella zona di Albenga, dedicando il loro impegno alla salute e alla sicurezza degli animali, oltre che alla corretta gestione ambientale. La loro presenza ha portato importanti miglioramenti nella vigilanza e nel rispetto delle norme, ma la comunità è chiamata a collaborare affinché il lavoro svolto possa continuare a dare risultati efficaci.

Una delle problematiche più rilevanti riscontrate dalle Guardie Zoofile riguarda gli abbruciamenti, pratica che, se non effettuata correttamente, può avere gravi conseguenze non solo per l'ambiente, ma anche per la salute pubblica e la sicurezza.

Il Regolamento di Polizia Rurale del Comune di Albenga stabilisce chiaramente le regole che devono essere seguite.

In base alle disposizioni normative, gli abbruciamenti delle stoppie, l'accensione di fuochi e qualsiasi operazione che prevede l'uso di fiamma libera sono soggetti a rigide regole e limitazioni. È fondamentale ricordare che:

È consentito l'abbruciamento dei residui vegetali esclusivamente in determinati orari, ovvero tra le 6:00 e le 10:00 dei giorni lavorativi.

È assolutamente vietato l'accendimento di fuochi per smaltimento di rifiuti di qualsiasi genere, sia in aree boscate sia in altre zone.

Le operazioni devono essere condotte con la massima cautela, garantendo che il fumo non invada abitazioni e luoghi pubblici, e che il fuoco sia controllato da personale adeguato.

Inoltre, è importante che le operazioni di abbruciamento siano effettuate in assenza di vento e con la necessaria attrezzatura per il controllo e l'estinzione delle fiamme. Le conseguenze di una gestione irresponsabile del fuoco possono essere devastanti, non solo per l'ambiente, ma anche per gli uomini e gli animali.

Le Guardie Zoofile di Gadit, di fronte a tali violazioni delle normative, hanno il potere di disporre l'immediato spegnimento dei fuochi e di sanzionare chi non rispetta le regole. È compito di ogni cittadino contribuire a mantenere il nostro territorio sicuro e sano, rispettando le norme sul corretto uso del fuoco.

“Facciamo appello, quindi, alla responsabilità di tutti i cittadini – dicono dall’associazione Gadit -: informatevi, rispettate le regole e collaborate con le autorità competenti affinché il lavoro delle Guardie Zoofile non sia vanificato. Solo insieme possiamo garantire un ambiente migliore per le nostre comunità e per le generazioni future”.