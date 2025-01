Savona, una copertura per i campi della Bocciofila Savonese, sabato 18 l'inaugurazione

I lavori hanno riguardato l'installazione di una struttura geodetica lasciando lo spazio necessario per una eventuale installazione, in futuro, di gradinate per l'apertura al pubblico, per un investimento di 321.000 euro finanziato dalla Regione con compartecipazione del Comune. In base ad un accordo con la scuola, anche le classi delle Carando potranno utilizzare la struttura per l'attività fisica.

"Si è coronato un sogno - è una struttura che funzionerà sia per i bocciofili sia per gli studenti delle scuole Carando. Ringrazio tutti quelli che ci hanno aiutato perché il progetto andasse in porto e chi ha remato contro, dandomi ancora più forza di andare avanti. Anni fa la nostra associazione stava per essere dimenticata ma abbiamo tenuto duro. Ringrazio l'ex presidente della Regione Toti e l'ex assessore Matteo Rossi che hanno fatto sì che potessimo continuare con la nostra attività. Ringrazio anche il precedente direttore didattico Bianchi e quello attuale, Memme, l'amministrazione di Savona e il precedente assessore all'Urbanistica Arecco che ci aveva aiutato legando i fili della questione".

“Con la copertura avremo un bocciodromo utilizzabile per tutta la stagione oltre ad un impianto sportivo più efficiente che potrà diventare un riferimento per l’intero quartiere - dichiara l’Assessore allo sport Francesco Rossello - Di questo intervento si parlava da diversi anni, ma abbiamo dovuto realizzare tutto dall’inizio perché al nostro insediamento non abbiamo trovato nessun atto e nessun progetto pronto. Abbiamo quindi dovuto fare una corsa contro il tempo per non perdere il finanziamento della Regione, che ringraziamo per aver creduto nel progetto, e riuscire a realizzare l’opera. Per questo oggi siamo particolarmente soddisfatti del risultato raggiunto”.

Alla cerimonia di inaugurazione prenderanno parte, tra gli altri, il sindaco di Savona Marco Russo e la Regione Liguria rappresentata dal consigliere Angelo Vaccarezza.