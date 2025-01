"Savonanews Week", le principali notizie della settimana: le potete ascoltare sul sito e su Spreaker

Dopo il grande successo del nostro podcast giornaliero "Savonanews in 60 Secondi" che raccontava in un minuto le principali notizie del savonese con un totale di 1 milione 743mila 406 download in meno di un anno, abbiamo deciso in questo 2025 di mettere in campo una novità.

Spazio a "Savonanews Week", con il nostro giornalista Luciano Parodi che vi racconterà una volta alla settimana, ogni domenica sera, in due minuti, le principali news della settimana in provincia di Savona.

Da questa sera quindi potrete ascoltare su Spreaker e sul nostro sito, sia in versione desktop che mobile, sotto le notizie in evidenza, oltre che cliccando nelle stories Instagram e su Threads, il podcast.

"Savonanews Week" è un prodotto di Savonanews e del gruppo editoriale Morenews che come nel 2023 anche quest'anno prosegue su Spreaker e Spotify con "Un anno di notizie da non dimenticare", un successo dai numeri sensazionali. Quasi 2 milioni di scaricamenti, una cifra che pone il podcast dell'edizione 2023 tra i più ascoltati a livello nazionale.

Le notizie quindi le potete non solo leggere ma potete anche continuare ad ascoltarle.

Nella home di Savonanews.it e su Spreaker (https://www.spreaker.com/episode/savonanews-week-13-19-01--63755440) trovate il racconto della settimana dal 13 al 19 gennaio.