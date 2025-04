Compie 30 anni Dario Biato RE Immobiliare: "Solo l'inizio, il nostro impegno continua con la stessa passione di sempre"

30 anni di passione, dedizione, professionalità e relazioni costruite nel tempo. Non solo in provincia di Savona ma anche nel resto dell'Italia e all'estero.

Dario Biato Real Estate Immobiliare compie infatti 30 anni a servizio dei clienti cercando di rispondere a tutte le esigenze.

"In questi tre decenni abbiamo accompagnato centinaia di persone in uno dei momenti più importanti della loro vita: la scelta di una casa. Abbiamo ascoltato, consigliato, cercato soluzioni, risolto problemi e, soprattutto, costruito fiducia. Dario Biato RE non è solo un nome: è una squadra, una visione, una promessa mantenuta ogni giorno. E se oggi possiamo festeggiare questo traguardo, è solo grazie a voi: clienti, collaboratori, amici che avete creduto in noi. 30 anni sono solo l’inizio. Il nostro impegno continua, con la stessa passione di sempre. Grazie di cuore".

Da un'idea di dell'agente immobiliare savonese Dario Biato che opera con passione nel settore immobiliare da più di 30 anni. Terminati gli studi classici e conseguita la laurea in giurisprudenza, ha iniziato a muovere i primi passi della professione dalla gavetta, inizialmente come consulente, poi come titolare di agenzie immobiliari, successivamente come creatore e gestore delle più importanti reti nazionali e internazionali in franchising.

Ha iniziato operando prevalentemente nella Riviera Ligure di Ponente, e nel campo della gestione delle reti nazionali e internazionali e del reclutamento ha maturato una notevole esperienza nei principali brand internazionali sia in Italia che all'estero, soprattutto in riferimento alla selezione dei migliori profili professionali, al loro affiancamento e formazione soprattutto nella fase di start up, alla conseguente gestione per un miglioramento costante e continuo.

Da anni lavora in tutto il Nord Italia ed ha avuto importanti esperienze internazionali sia in ambito europeo in Francia e Spagna sia negli Usa a Miami. Nel 2022 ha scritto il libro "Agente immobiliare. La mia passione vincente".

La Dario Biato RE non è solo una affermata realtà di intermediazione immobiliare che opera con la formula del coworking e dello studio associato con sedi a Savona in via Pia 122r, Imperia in Piazza Dante 5, Genova via Bacigalupo 4, Alessandria in Piazza della Lega 7, Verona via Leoncino 15 e a Durazzo in Albania, ma è anche la prima società di reclutamento sviluppo ed espansione specializzata nel settore immobiliare, le cui attività possono essere di estrema utilità per le agenzie desiderose di costruire o allargare un team di professionisti immobiliari, sia che si tratti di realtà neocostituite, per raggiungere in breve tempo risultati numerici di agenti adeguati, sia che si tratti invece realtà già operative e consolidate affinché possano raggiungere stimolanti traguardi di crescita, ma anche per gli agenti immobiliari desiderosi di collocarsi o ricollocarsi, per essere un valido orientamento nel mondo della professione.