Concessi demaniali, il TAR dichiara improcedibile il ricorso dell’Agcm contro il Comune di Borghetto S. Spirito

La vicenda risale a giugno, quando l’Agcm aveva impugnato la Deliberazione n. 120 del 13 dicembre 2023 della Giunta Comunale di Borghetto Santo Spirito, chiedendone l’annullamento. Tale deliberazione, intitolata "Atto di indirizzo al Responsabile dell’Ufficio Demanio relativo alle decisioni da assumere in ordine alla gestione delle strutture turistico-ricreative e sportive relative alle concessioni demaniali ricadenti in aree del demanio marittimo", disponeva la proroga delle concessioni demaniali fino al 31 dicembre 2024.

"Il Comune aveva replicato alle osservazioni di Agcm, che però ha comunque depositato il ricorso procedendo nei confronti del Comune - ha spiegato ancora il sindaco Canepa - Questa pronuncia non può comunque che renderci contenti, oltre che per noi anche per i balneari. Ribadisco che, nel caso l'iter giudiziario proseguisse, saremo pronti operando con la massima serenità e al meglio per i nostri territori".