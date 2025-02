Concessioni demaniali, l’AGCM ricorre contro il Comune di Borghetto S. Spirito

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato torna ad occuparsi del Comune di Borghetto Santo Spirito notificandogli ben due atti nelle ultime ore.

Con il primo AGCM impugna la sentenza del TAR Liguria in cui il Comune, risultato vincitore, era rappresentato dall’Avv. Fabio Orsi. Il TAR, infatti, aveva dichiarato improcedibile il ricorso presentato da AGCM contro una delibera adottata dalla Giunta Canepa a dicembre 2023 in cui, sulla base della normativa in allora vigente, veniva prorogata la validità delle concessioni demaniali marittime fino al 31 dicembre 2024.

Con il secondo provvedimento, AGCM contesta e minaccia ricorso contro tutti gli atti della Giunta e degli Uffici comunali adottati ottemperando la nuova normativa dello Stato, che fissa come data ultima per il rinnovo delle concessioni demaniali il 31 dicembre 2027.

"Un’autorità garante, che è un 'pezzo' dello Stato, impugna, spendendo soldi pubblici e quindi dei contribuenti, atti di un Comune, che, a sua volta è un 'pezzo' dello Stato, che deve difendersi nei Tribunali, altro apparato dello Stato, spendendo soldi pubblici e quindi dei contribuenti, colpevole di aver applicato una normativa vigente emanata da un Governo in carica e confermata da un Parlamento legittimamente eletto: sembra quasi la cronaca di un’atto sovversivo - è il duro il commento del sindaco di Borghetto, Giancarlo Canepa - Uno sperpero di denaro pubblico allucinante per pretendere che un sindaco e una Giunta disapplichino una normativa nazionale, nonostante, nel caso specifico, il TAR Liguria, abbia recentemente sancito la legittimità degli atti del Comune. È assurdo e vergognoso che un Comune piccolo come il mio abbia dovuto accantonare delle somme ingenti nel Bilancio per affrontare spese legali e consulenze per difendersi dalla colpa di aver operato nella legalità. Una situazione paradossale. Somme sottratte alla disponibilità del Bilancio che avrebbero potuto essere impiegate in modo sicuramente più utile per la cittadinanza e la cui mancanza, per fortuna, grazie anche all’oculata gestione delle finanze da noi operata in questi anni, non mette a rischio la copertura dei servizi essenziali".