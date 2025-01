Maltempo, nevica in alta Val Bormida, situazione sotto controllo

Nevica in Val Bormida: la coltre bianca ha fatto la sua comparsa questa mattina, imbiancando progressivamente i comuni dell'alta valle. La neve è segnalata nelle località più alte, come Bardineto, Calizzano, Roccavignale, Osiglia, Biestro (Pallare) e Bormida, mentre in basso sta piovendo.

"Sta imbiancando tutto e sulle alture della Sp 490 Melogno e Giovetti si sono accumulati circa 20 cm di neve", ha commentato il sindaco di Calizzano, Pierangelo Olivieri.

Il sindaco di Roccavignale, Amedeo Fracchia, ha aggiunto: "Nevica sia a bassa che ad alta quota. Dai 600 metri in su, la neve si sta accumulando anche sulla strada".

"Sta nevicando, ma la viabilità è sotto controllo", conclude il primo cittadino di Bardineto, Mario Basso. Qualche fiocco è segnalato anche Montefreddo, frazione del comune di Mallare.

"Nevica abbastanza forte, ma le strade sono pulite", sottolinea il sindaco di Osiglia, Paola Scarzella.