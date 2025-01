Ad Alassio il convegno "Piove sul Cemento"

Venerdì 24 gennaio, alle ore 18:00, la biblioteca civica "Renzo Deaglio" di Alassio ospiterà un evento dedicato alla sostenibilità ambientale e alla valorizzazione del nostro patrimonio naturale e urbano.

Il convegno, intitolato "Piove sul Cemento", offrirà un'opportunità di riflessione sui temi più attuali legati alla rigenerazione del paesaggio e all'approccio delle "Città spugna".

Il programma della serata prevede la proiezione del cortometraggio "Il Bosco al Mare", diretto da Federico Bonelli, che esplora la relazione tra natura e paesaggio. A seguire, la presentazione del progetto fotografico Cementum di Greta Stella, che analizza il contrasto tra cemento e natura. Il geologo Alessandro Scarpati, esperto di disaster management, interverrà poi sul tema delle "Città spugna", un approccio virtuoso per contrastare i cambiamenti climatici.

L'evento si concluderà con un dialogo aperto con il pubblico, offrendo uno spazio di confronto su temi come la sostenibilità, la rigenerazione urbana e il consumo di suolo zero. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. Un'occasione imperdibile per approfondire queste sfide cruciali per il nostro futuro.