"4 Incontri sulla Liguria", l'iniziativa dell’Associazione “Aiolfi” di Savona

Si terranno presso la Sala Rossa del Comune di Savona, in Corso Italia 19, i quattro incontri dedicati alla Liguria, un'iniziativa che mette in luce le ricchezze culturali, storiche e paesaggistiche di una regione unica nel suo genere.

L'evento, organizzato dall’Associazione “Aiolfi” di Savona, si avvale del patrocinio del Comune di Savona – con la città candidata a Capitale Italiana della Cultura 2027 – e della collaborazione di realtà prestigiose come l'Accademia della Pigna di Sanremo e gli Amici dei Giardini Botanici Hanbury.

L’Associazione “Aiolfi”, in questo ventiduesimo anno di vita sociale, ha ideato e programmato quattro incontri, aperti al pubblico con ingresso libero, dedicati alla conoscenza migliore della Liguria affrontando alcuni temi rilevanti culturali, artistici e legati al paesaggio e alla sua salvaguardia. Questa articolata iniziativa è nata da una idea del presidente dell’Associazione “Aiolfi”- Dr.a Silvia Bottaro – anche per iniziare a ricordare il 25° anniversario della scomparsa di Renzo Aiolfi, personalità di indubbia importanza dal secondo dopo guerra per il rilancio culturale di Savona, sia per la sua attività di direttore della civica Pinacoteca e Museo e del civico Teatro Chiabrera, sia come storico e saggista: restano unici ancora oggi i suoi ponderosi lavori come “Savona nel Risorgimento”(M. Sabatelli ed., Savona, 1963) e “L'affondamento del Transylvania. La documentata ricostruzione storica della più drammatica tragedia del Mar Ligure” (II edizione Sabatelli, Savona, 2011).

Ecco le proposte:

Il 30 gennaio 2025, alle ore 16 il Prof. Maestro Freddy Colt “Musicista sanremese attivo da oltre trent’anni nel recupero della grande tradizione swing italiana, con le sue orchestre (la “Red Cat Jazz Band” prima, i “Swing Kids” poi), Freddy Colt ha riscoperto e interpretato il repertorio che va da Natalino Otto a Fred Buscaglione, dal Quartetto Cetra a Lelio Luttazzi, da Bruno Martino a Nicola Arigliano, da Pippo Barzizza a Gorni Kramer”. Essendo vicini alla nuova edizione del Festival di Sanremo ci è parso appassionante parlare di Sanremo città della Musica e della storia del Festival.

Il 26 febbraio 2025, ore 16 l’Avv.to Alessandro Batoli, saggista, parlerà di Villa Hanbury e del suo parco. E’ autore con Francesca Centurione Scotto Boschieri del libro “Inglesi in Liguria: Castelli, Ville, Giardini, Storie” (Sagep, Genova, 2023).Un volume che ricostruisce la presenza degli inglesi in Liguria e la loro incessante attività di creatori di giardini, di ville meravigliose e di opere di charities per la popolazione.

Il 19 marzo 2025 la Dr.a Silvia Bottaro, ricercatrice sulla pittura dell’Ottocento italiano, parlerà della rilevanza legata alla presenza del pittore bergamasco Francesco Coghetti a Savona (1847-1848 ca.) con le sue opere nel Duomo cittadino e nella Chiesa parrocchiale di Legino. Nel 1858 ottenne la cattedra di pittura, nonché la presidenza dell'Accademia di San Luca in Roma.

Il 9 aprile 2025 il Dr. Federico Marzinot, pubblicista e scrittore, noto studioso della ceramica sia locale sia internazionale, ci condurrà a scoprire in diversi Musei e collezioni collocate nel mondo la presenza dei ceramisti liguri. Tra le sue numerose pubblicazioni sulla materia si ricordano: “La ceramica, l’uomo e la civiltà in Liguria” (Sagep, Genova, 1989) e l’ultima sua fatica editoriale “Celle Ligure nei secoli. Mare, naviganti, commerci, ceramica, arte e fede. Con contenuti multimediali” (Erga ed., Genova, 2024).