Celle in lutto per la scomparsa di Armando Valle all'età di 88 anni.

Particolarmente conosciuto e stimato nel comune cellese, ha lavorato per anni alla cooperativa agricola.

Grande esperto di musica, in passato in più di un'occasione era risultato vincitore a diversi quiz telefonici o radiofonici. Presenza fissa e vera e propria anima delle feste dell'Unità soprattutto durante la lotteria, amava andare in vespa.

È stato per anni anche amministratore della casa di riposo N.S. di Misericordia di Celle.

Lascia la moglie Ada, il nipote Luigi con Luca, Simone, Patrizia e tutti i parenti.

Il rosario verrà recitato oggi, lunedì 20 gennaio, alle 18.30 nelle camere ardenti dell'ospedale San Paolo di Savona.

Il funerale si svolgerà martedì 21 gennaio alle 15.00 nella chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo a Celle.