A Varazze è il giorno della patrona Santa Caterina: la città in festa

Un giorno che i varazzini attendono 365 giorni. E' la festa della patrona Santa Caterina è Varazze si ferma.

Le tradizionali celebrazioni in onore di Santa Caterina da Siena, in occasione del quarto centenario (1625–2025) dell’elezione della santa e del beato Jacopo da Varagine a patroni della città, sono già partite nei giorni scorsi ma oggi è il momento clou della festa tanto attesa.

Domenica scorsa in piazza Sant’Ambrogio si è svolta la rappresentazione scenica del corteo storico, con la sfilata attraverso i rioni di San Nazario, Borgo e Solaro, a cura dell’Associazione Culturale Sacre Rappresentazioni di Caterina da Siena.

Ieri invece aveva preso il via in piazza San Nazario il pellegrinaggio verso la statua della patrona nella Marina, per il tradizionale omaggio floreale e la benedizione della città. In serata in Piazza Santa Caterina si era tenuto il concerto della Banda Musicale "Cardinal Cagliero", accompagnato dalla videoproiezione di foto storiche a cura dell’associazione Varagine.it.

Questa mattina alle 9:30, nella Collegiata di Sant’Ambrogio Vescovo, verrà celebrata la messa, seguita alle 11 dalla processione verso il Santuario della Santissima Trinità, dove sarà officiata la messa in adempimento del voto. Nel pomeriggio, alle 15:30, la processione farà ritorno alla parrocchiale con il classico "ballo" della statua della Patrona, dove alle 18 sarà celebrata una nuova funzione liturgica.