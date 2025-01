Aurelia Bis, Giampedrone risponde alla Cgil: "La Regione non latita, continueremo a monitorare senza abbassare la guardia"

"Sui cantieri della Aurelia Bis l’Amministrazione regionale mantiene alta l’attenzione, in costante contatto con il MIT, con Anas e con il Commissario Castiglioni, nella consapevolezza dell’importanza strategica di questa infrastruttura per il nostro territorio, sia nel savonese sia nello spezzino".

. A dirlo l'assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone dopo le critiche mosse oggi dalla Fillea Cgil che ha lanciato l'allarme così come fatto dalla Filca Cisl sui 7 rimanenti lavoratori sul cantiere dell'infrastruttura arrivata all'80%.

"La Regione non ‘latita’, come invece affermano alcuni rappresentanti sindacali: stiamo attendendo l’esito delle valutazioni sullo stato dell’impresa esecutrice, ICI Italiana Costruzioni, da parte del Commissario che ci ha già garantito la sua disponibilità per un successivo incontro con le organizzazioni sindacali" prosegue Giampedrone.

"Siamo consapevoli delle difficoltà dell’impresa esecutrice che, come rappresentato anche ai tavoli prefettizi, affronta un periodo di criticità finanziaria, ma va anche detto che almeno sullo spezzino i lavori del secondo e il terzo stralcio, contrattualizzati ad altri appaltatori, stanno procedendo con regolarità - conclude l'assessore regionale -Non si deve dimenticare che due anni fa, grazie al lavoro dalla precedente Amministrazione regionale insieme al MIT, è stato sbloccato l’iter dei cantieri della ‘Aurelia Bis’, individuando le risorse e consentendo l’aggiudicazione degli appalti. Con la stessa tenacia continueremo a monitorare la situazione, senza abbassare la guardia".