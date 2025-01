Caos treni, fermo ad Albisola decide di andare a piedi a Savona: "5.3 km di camminata non preventivata"

I treni hanno un ritardo "monstre" a causa del guasto alla linea elettrica tra Finale Ligure e Savona? Niente paura, una camminata di poco più di 5 km ha risolto il problema per arrivare al lavoro.

Ad avventurarsi nella lunga passeggiata ieri mattina è stato Enrico Aiulo che partito nelle prime ore del mattino da Arenzano e arrivato da Albisola Superiore sarebbe rimasto fermo più di un'ora e mezza. Ha deciso così di incamminarsi a piedi arrivando nella mattinata al porto di Savona.

"5,3 chilometri di camminata (non preventivata). Ad Albisola mi dicono che il mio treno ripartirà tra non meno di 100 minuti - ha spiegato Aiulo - Decido di andare in ufficio a piedi, tanto un autobus nel frattempo dovrebbe passare. Illusione, arrivo alla Torretta di Savona e nessun pullman mi ha sorpassato. E va già bene che ha praticamente smesso di piovere. Arrivo in ufficio in ritardo chissà come andrà il ritorno".

Aiulo ha creato da tempo una pagina sui social che si chiama "Fitwalking di Enrico" dove racconta proprio la sua passione per il trekking. Quindi un "habituée" delle camminate, ma non se l'aspettava proprio in questi termini.