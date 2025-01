Il Carnevale di Savona è iniziato senza "Bimbi in barca" causa il forte vento

Anche quest’anno Cicciolin e la sua festosa corte sono venuti dal mare; la prima volta avvenne il 24 gennaio del 1953, allora baciò la Torretta promettendo di restare per sempre. Da allora, ogni anno, la domenica successiva al 17 gennaio il re del carnevale savonese e la sua Corte arrivano dal mare e proseguono per le vie del centro fino a ricevere le chiavi della città, in un fiume di gente festosa e mascherata.

Con l'impegno di Assonautica da molti anni è entrata a far parte della tradizione del Carnevale savonese l'accoglienza in mare con una flotta di imbarcazioni con a bordo bambini mascherati. Questa tradizione quest'anno purtroppo non è stata mantenuta, “Bimbi in barca” è stato annullato a causa delle condizioni meteo avverse. Una precauzione per evitare che, a causa del forte vento, i bambini potessero farsi male al momento dell'attracco. Erano previste 35 barche con a bordo ciascuna 2 o 3 bambini con accompagnatore. Assonautica si impegnerà per organizzare prossimamente per loro un'altra uscita in mare.

Il Carnevale, organizzato da A Campanassa in collaborazione con Assonautica e patrocinato dal Comune di Savona (finalista tra i Comuni candidati a “Capitale della Cultura 2027), è stato come sempre un successo. Nonostante il freddo pungente si respirava un grande entusiasmo. Un folto pubblico, molti bambini e tantissime maschere provenienti da diverse regioni hanno accolto Re Cicciolin all'ombra della sua amata Torretta. E' arrivato con la sua corte a bordo di una barca a vela battente bandiera di Assonautica, scortata dall'imbarcazione della Guardia Costiera

A Campanassa con il suo Gruppo Storico, Re Cicciolin con la Corte e tutti i gruppi carnevaleschi hanno poi sfilato per le vie del centro, confluendo in piazza Sisto IV alla postazione di Radio Jasper per la cerimonia della consegna delle chiavi della città a Cicciolin dalle mani del sindaco di Savona Marco Russo.

Assonautica ringrazia i soci che si erano resi disponibili per l'evento “Bimbi in barca” e rassicura i bambini che il loro appuntamento col mare è solo rimandato.