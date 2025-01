Finale, la Consulta delle Frazioni rinnova il suo albo: aperte le candidature per gli undici rappresentanti

Si rinnova l'albo della "Consulta delle Frazioni" di Finale Ligure, l'organo con funzione consultiva e propositiva nei confronti dell'Amministrazione Comunale che era stato istituito nel luglio del 2020 per volere dell'allora giunta Frascherelli.

Come spiegato nell'avviso per la presentazione delle manifestazioni d'interesse, si tratta di "una forma di democrazia partecipativa attraverso la quale i cittadini diventano cittadini attivi nell'amministrazione del territorio e della comunità".

Viabilità, piani commerciali, lavori pubblici e gestione dei servizi pubblici per il rione sono le competenze dell'organismo, il quale avrà anche facoltà di sottoporre all'attenzione dell'amministrazione quelle proposte inerenti le problematiche della frazione che poi il sindaco dovrà sottoporre a sua volta agli uffici per valutarle. L'organo detiene anche un'importante funzione di cura e promozione del territorio, sia attraverso il continuo rapporto con le altre realtà associative sia con la promozione di programmi e iniziative rivolte alla popolazione.

I rappresentanti sono undici, cresciuti nell'ultimo anno per volontà dell'attuale amministrazione Berlangieri per avere a disposizione uno sguardo ancor più capillare sul territorio, e saranno uno ciascuno per i rioni di: Varigotti, Gorra, Olle e Superiore ed Inferiore, Manie, Selva-Monte, San Bernardino, Monticello, Perti, Zona Industriale, Calvisio e Verzi.

Potranno essere nominati a membro della "Consulta delle Frazioni" i cittadini residenti nella frazione/rione o i titolari di un'attività ubicata in essa. Non possono essere nominati quali rappresentanti della frazione in seno alla consulta il sindaco, gli Assessori e i membri del Consiglio Comunale finalese, salvo quanto disposto dall'art. 9 del Regolamento con riferimento alla nomina a Presidente della Consulta che viene nominato dal sindaco e coincide con l'assessore/consigliere Delegato alle Frazioni; sono esclusi invece il presidente e i componenti dei Consigli di amministrazione delle società partecipate del Comune come i dirigenti, i funzionari e/o i dipendenti del Comune di Finale Ligure e delle società dallo stesso partecipate.

I soggetti interessati a iscriversi all'Aabo, dal quale verranno poi selezionati i membri della Consulta delle Frazioni, possono presentare domanda in carta libera. La richiesta dev'essere inviata al Comune di Finale Ligure entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando, tramite: PEC all'indirizzo comunefinaleligure@legalmail.it; servizio postale; consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo.