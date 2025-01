E' stato lanciato l'allarme intorno alle 8.00 per un investimento pedonale in via Nizza.

Immediato è stato l'intervento dell'automedica del 118 e di un'ambulanza della Croce Rossa di Vado per soccorrrere un uomo, 50enne.

Il ferito è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.