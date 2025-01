Ceriale, polemica sui parcheggi. Il sindaco Fasano: “Pronte modifiche e interventi in piazza della Vittoria”

Il sindaco di Ceriale Marinella Fasano replica alle dichiarazioni di coordinatore provinciale Fabrizio Marabello, del Movimento Indipendenza, sulla situazione dei parcheggi cittadini.

“Sulle cosiddette 'giordanate', ricordo al Sig. Marabello che al vice sindaco Luigi Giordano spetta la delega alla viabilità e ha ritenuto di svolgere il suo incarico, questo indipendentemente dal fatto che come amministrazione comunale dovremo sicuramente apportare alcune modifiche alle zone di sosta, ma sarà un problema nostro…” afferma il primo cittadino cerialese.

“Il signor Marabello, poi, cita incredibilmente la sottoscritta per aver lasciato la mia auto in piazza della Vittoria, peccato che è stata in sosta proprio quando ero con il vice sindaco e il comandante della polizia locale per concordare alcuni interventi, tra i quali: la pulizia immediata del Monumento ai Caduti e la sostituzione delle piane di ardesia in quanto ormai vetuste, oltre a quelle sulla base del monumento, a dimostrazione che il nostro obiettivo è intervenire con la massima sollecitudine”.

“Inoltre, si dovrà assolutamente tornare a far risplendere i nomi dei caduti in guerra e se necessario valuteremo altri interventi e migliorie”.

In merito agli eventi, “l’amministrazione autorizzerà gli organizzatori a occupare la piazza e allestirla in maniera consona e nel rispetto del Monumento ai Caduti e per coloro che hanno dato la vita per la Patria, nell’ambito della nostra azione di manutenzione e tutela del territorio e del patrimonio culturale che appartiene a tutta la comunità cerialese” conclude il sindaco Fasano.