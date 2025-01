Vetrine d'artista, il 5 febbraio al via l'esposizione di Milena Alluto e Umberta Righetti

Si terrà il prossimo 5 febbraio, alle ore 10, l'inaugurazione delle Vetrine d'artista, presso BPER Banca (corso Italia, 10) a Savona, dedicate alla ceramista Milena Alluto e alla pittrice Umberta Righetti.

Curatore della mostra, fruibile fino al 4 aprile, è la Dr.a Silvia Bottaro, presidente Associazione “Aiolfi” no profit, Savona e critico d’arte.

Milena Alluto, ceramista.

La passione per l’arte è davvero antica, oltre all’inclinazione personale al disegno, la Nostra ha avuto, nel passato, la possibilità di respirare l’arte del pittore Gigi Caldanzano. La Bellezza è sempre stata il suo “orizzonte” tanto che ha collaborato in Italia e all’estero col Garden club Savona, assieme a Franca Lavagna quali insegnanti dell’associazione nata nel 1976, creando composizioni artistiche con i fiori. Poi è passata alla ceramica, imparando a Albissola Marina i suoi segreti fino ad oggi avendo laboratorio sito in via Stefano Grosso. Con rigore e passione plasma la terra e la decora con un abbacinante gioco di colori: nascono, in tal modo, i suoi iconici “galli”. L'occhio vigile, la posizione eretta, carica di potenza, la sua osservazione della tenebre, in attesa dell’annuncio del giorno hanno fatto del gallo, da sempre, una creatura magica dotata, nella maggior parte dei casi di connotazioni positive. E' un animale che porta la luce, l'allegria, traghettando l'umanità fuori dagli incubi della notte. Scrive Leonardo da Vinci: “L’allegrezza è appropriata al gallo, che d’ogni piccola cosa si rallegra e canta con vari e scherzanti movimenti”. Secondo la tradizione popolare il canto solare era così potente da scacciare anche leoni – «un animale talmente battagliero da terrorizzare persino i leoni» riporta Plinio il Vecchio – e basilischi. Milena Alluto ha esposto in molte mostre e dal 2015 fa parte del Museo della Ceramica delle Torri a Vendone.

Umberta Righetti, pittrice.

Attualmente ha il proprio laboratorio in piazza Santuario, a Savona, dove realizza oggettistica e dipinti in acrilico su tela, legno e altro con vernici, acquerelli, acrilici, dimostrando padronanza, maestria e sicurezza nell’uso delle varie tecniche, financo realizzando scatole di varie dimensioni, completamente decorate con un segno originale e una tavolozza davvero ricca di colori. Vive l’arte, dal ballo ai ritratti, dalla natura poetica dei suoi boschi, guardando al proprio tempo, pensando al futuro con la sua materia dipinta. Pare di poter dire che arte e natura con la Nostra sono in simbiosi con forme fluide, non codificabili, avendo uno sguardo, in un certo senso, profetico e visionario con una personale libertà espressiva. Il suo laboratorio è un luogo dove, oltre a sentirsi libera, sembra che apra le porte all’incontro, alla sperimentazione al dialogo sulla materia. I suoi lavori vanno oltre la comunicazione di massa: la Righetti sceglie con cura i suoi “racconti”, sempre molto singolari, a volte dedicati alla madre, altri ai pagliacci, oppure a chi è intento a sfogliare un libro antico mettendo in mostra il suo spirito, se vogliamo, eclettico che vuole svelare e rivelare il sé, la propria anima e, soprattutto, la poetica della contemporaneità. Istinto e cultura sembrano dialogare tra loro e trovano nella pittura la giusta miscela tra arte e vita.





Immagini:

Milena Alluto, Gall-eria, sculture in ceramica policroma (copertina)

Umberta Righetti, Betulle, acrilico su tela, matite acquarellabili, vernici, cm. 90x60.