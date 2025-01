Maltempo in Liguria, Arpal: "Il grosso delle precipitazioni non è ancora arrivato, attendiamo rovesci e temporali"

“La Liguria è attraversata da un passaggio perturbato molto importante, con l’allerta rossa scattata alle 18 sul levante ligure. Raccomandiamo quindi la massima prudenza: la nostra attenzione è rivolta ai corsi d’acqua che, rispetto ad un piovuto già molto significativo, possono reagire repentinamente raggiungendo i livelli di guardia. Sull’Entella sono già piovuti 100 millimetri di pioggia con un incremento rapido dei livelli del fiume fino a toccare i livelli di guardia e ci aspettiamo un aumento anche del Magra e del Vara”. Così l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Raul Giampedrone che ha tracciato il punto della situazione del maltempo in Liguria. Previsti venti burrasca o burrasca forte da sud ovest e una mareggiata anche intensa nella giornata di domani sulle coste del centro – levante e localmente anche a ponente sulle coste esposte a libeccio.

“Il Presidente Bucci sta seguendo l’evolversi della situazione, siamo in contatto in tempo reale – prosegue Giampedrone - Nelle prossime ore è prevista una temporanea attenuazione dei fenomeni che però non deve far abbassare la guardia: nella notte e domattina è previsto il passaggio frontale della perturbazione con possibili temporali anche di forte intensità. Domani mattina ci sarà una nuova valutazione dei previsori per valutare soprattutto la risposta idrologica nelle ore successive, quando le piogge caleranno fino a cessare. La nostra Protezione civile è in assetto da massima allerta”.

L’assessore ha sottolineato “la grande capacità dei nostri previsori che già ieri avevano emesso un’allerta gialla con il punto esclamativo, a significare un quadro delle successive 48 ore di possibile innalzamento ad arancione o rossa. Quindi questa era una situazione attesa, anche da parte del territorio. Il quadro è omogeneo anche nelle altre regioni - conclude Giampedrone - con l’allerta arancione in Emilia e Toscana e molte altre regioni in allerta gialla”.

“Siamo nel pieno del passaggio di una perturbazione che sta transitando lentamente dalla Francia e andrà a investire tutta la regione - ha aggiunto Barbara Turato per Arpal - il grosso delle precipitazioni non è ancora arrivato. Con l’avvicinarsi del sistema frontale ci aspettiamo una intensificazione in serata con rovesci o fenomeni temporaleschi che potrebbero transitare velocemente senza persistenza. Persisteranno delle piogge moderate che andranno a coprire le stesse zone e porteranno ad accumuli importanti accompagnate anche da venti di burrasca e burrasca forte, soprattutto sui rilievi e un aumento del mare che porterà a una mareggiata anche intensa domani sul Centro e Levante, ma anche localmente a Ponente”.

“Sulla zona dell’Entella è già piovuto oltre i 100 millimetri che stanno portando a un incremento piuttosto rapido con un innalzamento importante del livello del corso d’acqua - ha concluso, sempre per Arpal, Francesca Giannoni - questa pausa con attenuazione delle precipitazioni nelle prime ore dovrebbe consentire all’acqua di non uscire dagli argini, un’attenuazione provvidenziale. Con il passaggio frontale sono attese precipitazioni importanti e il livello tornerà a salire”.

In queste ore la Liguria è attraversata dalla fase prefrontale della perturbazione che attraverserà il territorio da ponente a levante. Nella notte e nelle prime ore della mattinata di domani è previsto il passaggio frontale, con un peggioramento dei fenomeni e temporali anche di forte intensità.