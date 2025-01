Grande festa a Borghetto: Argentina Silvestro spegne 101 candeline

Pomeriggio di grande emozione nella residenza per anziani “Humanitas” di Borghetto Santo Spirito, gestita da Sereni Orizzonti. La signora Argentina Silvestro ha raggiunto l’invidiabile traguardo dei 101 anni d’età e tutti gli altri ospiti, il personale della struttura e i parenti si sono riuniti per festeggiare insieme a lei questa ricorrenza. Nata il 24 gennaio 1924 a Finale, Argentina è descritta da tutti come simpatica, vivace e molto attiva.

I festeggiamenti in suo onore sono stati una splendida occasione per gioire e ricordare i bei momenti del passato, insieme alla figlia Myriam, alla nipote Roberta e agli altri ospiti della struttura. Al rinfresco organizzato in suo onore ha presenziato anche il sindaco di Borghetto Giancarlo Canepa, omaggiando Argentina con un meraviglioso mazzo di fiori da parte di tutta l’amministrazione comunale.

"La festa è stata un vero successo – ha dichiarato la direttrice della struttura Carmen Andrina – Abbiamo ballato e cantato tutti insieme a ritmo di musica, creando una bellissima atmosfera. Ringraziamo il sindaco, gli ospiti ed i parenti tutti per aver celebrato insieme a noi questa occasione speciale. Ringrazio anche il personale della struttura, sempre presente e attento, per regalare ai nostri ospiti bei momenti di serenità e divertimento".