Alassio, entrati nel vivo i lavori di riqualificazione dell'area Ex Adelasia

Ad Alassio entrano nel vivo i lavori di riqualificazione dell'area Ex Adelasia, che dopo la consegna del cantiere, avvenuta a metà novembre, procedono come da cronoprogramma.

Nella giornata di ieri si è svolto un sopralluogo al quale hanno partecipato il sindaco di Alassio Marco Melgrati, il consigliere regionale e consigliere comunale di Alassio Rocco Invernizzi, l’impresa appaltatrice ESE srl e la subappaltatrice Bogliolo sas, e i tecnici della Direzione Lavori dello Studio Dodi.Moss di Genova.

Nel corso del sopralluogo si è preso atto della conclusione della potatura ornamentale delle piante ad alto fusto e dello smantellamento delle attrezzature sportive esistenti, che nell'ambito del progetto verranno sostituite con una nuova palestra all'aperto. Sono stati inoltre affrontati alcuni aspetti chiave relativi all’avanzamento dei lavori, tra cui la nuova ubicazione dell’isola ecologica, che verrà posizionata in un’area decentrata, il potenziamento dell’illuminazione pubblica e l’implementazione di nuove pavimentazioni drenanti.

Questo intervento di riqualificazione urbana prevede un investimento complessivo di 607.780,41 euro, di cui 250.000 euro finanziati dalla Regione Liguria e 357.780,41 euro stanziati dal bilancio comunale.

“Il progetto – sottolinea il sindaco Marco Melgrati - punta a restituire alla cittadinanza e ai visitatori un’area completamente rinnovata e valorizzata, migliorando la funzionalità, l’estetica e la qualità degli spazi pubblici esistenti in questa suggestiva zona di Alassio. Siamo soddisfatti di questo importante intervento, che procede in linea con il cronoprogramma, con l'obiettivo di consegnare alla città un'area completamente riqualificata in tempo per la prossima stagione estiva”.

“Sono particolarmente legato a questo progetto – afferma il consigliere regionale e consigliere comunale Rocco Invernizzi -, che ho seguito nelle sue fasi iniziali come assessore ai lavori pubblici del Comune di Alassio e oggi come consigliere regionale. Sono veramente fiero di quest'opera importante, che è frutto della sinergia tra l'Amministrazione Comunale alassina, la Regione e il valido lavoro svolto dagli Uffici Comunali, e che darà nuovo lustro a quest'area bellissima di Alassio, posta in prossimità di uno dei fiori all'occhiello e luoghi strategici della nostra città quale il Porto Luca Ferrari”.