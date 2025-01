"Minaccia al Santuario dei Cetacei": allerta del WWF dopo l'incidente della nave cargo a Marina di Massa

Il WWF ha lanciato l'allarme sul potenziale sversamento di carburante dalla nave cipriota, che potrebbe avere conseguenze devastanti per questo ecosistema unico, habitat di numerose specie di cetacei tra cui balenottere comuni, capodogli, delfini e globicefali. Particolarmente preoccupante è il fatto che, secondo fonti di stampa, la nave era già stata fermata nel 2023 dalla Guardia Costiera di Genova per gravi violazioni delle normative internazionali sulla sicurezza della navigazione e la protezione ambientale.

"La combinazione tra eventi climatici sempre più estremi e intenso traffico marittimo sta creando livelli di rischio crescenti", sottolinea l'organizzazione ambientalista. "A farne le spese sono le comunità locali che dipendono da un mare sano per attività come pesca e turismo, oltre alla biodiversità marina".

Il Mediterraneo, con le sue 200.000 navi in transito annuale e il 20% del commercio marittimo mondiale, si trova in una situazione particolarmente delicata. Un eventuale sversamento avrebbe ripercussioni drammatiche non solo sull'ambiente, ma anche sull'economia locale. Il settore ittico, già sotto pressione per sovrasfruttamento e cambiamenti climatici, rischierebbe perdite significative, mentre il turismo costiero potrebbe subire un drastico calo delle presenze.