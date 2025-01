Torna il Carnevale di Cairo: Rebecca Di Giosia è la nuova Castellana

Dopo il grande successo dello scorso anno, il 16 febbraio – con appuntamento fissato a partire dalle ore 14 in Piazza della Vittoria – torna il Carnevale di Cairo Montenotte, organizzato dal Comitato Storico dei Rioni.

Nuvarin der Castè, la Castellana e tutta la loro Corte accoglieranno i partecipanti per un pomeriggio di festa, con il confermato intrattenimento musicale a cura di Sound & Light Service, la sfilata per le vie cittadine e la consueta premiazione, in Piazza della Vittoria, delle maschere, dei gruppi e dei carri partecipanti.

A proposito della Castellana, è giunta l’occasione di presentare colei che, quest’anno, avrà l'onore di impersonarla. L’unanime scelta del Comitato è ricaduta su Rebecca Di Giosia, diciottenne studentessa del Liceo Scientifico Calasanzio. Tra le sue più grandi passioni vi sono, oltre al nuoto – che ha praticato a livello agonistico – la musica, la palestra e lo studio.

Il Comitato Storico dei Rioni ha scelto Rebecca per il suo sorriso, la sua solarità e la sua simpatia, tutte doti perfette per interpretare un personaggio nel quale, con ogni probabilità, riuscirà a calarsi alla perfezione, con la semplicità e la naturalezza che la contraddistinguono.

Sarà una giornata entusiasmante, da vivere appieno insieme a tutti i partecipanti, con un’attenzione particolare ai più piccoli, attesi in maschera e desiderosi di festeggiare. L’evento sarà caratterizzato da numerose sorprese, tanta musica, caramelle e dolciumi, coriandoli e, soprattutto, tanto entusiasmo, con l’obiettivo di ripetere il successo della scorsa edizione e, se possibile, fare ancora meglio.

Il Comitato Storico dei Rioni desidera ringraziare fin da ora tutti coloro che, a qualsiasi titolo e in diverse forme, sostengono e sosterranno l’organizzazione di una festa che deve essere preservata, in quanto rappresenta un patrimonio prezioso della tradizione culturale locale e nazionale.

A tal proposito, si rivolge un accorato appello alla sensibilizzazione di tutti per la salvaguardia di un evento unico, che costituisce un autentico momento di gioia e spensieratezza, da tutelare per le generazioni presenti e future. Chiunque desideri offrire il proprio contributo, in qualsiasi modo, è invitato a farsi avanti, per essere accolto con piacere all’interno dell’affiatato gruppo organizzatore.

Per questioni organizzative, soprattutto di natura logistica, carri e gruppi mascherati sono invitati a iscriversi alla manifestazione entro e non oltre il 14 febbraio, inviando una mail all’indirizzo nuvarindercaste@gmail.com, con l’indicazione del nome del carro o del gruppo, del relativo responsabile (comprensivo di riferimento telefonico) e del Comune di provenienza.

L’appuntamento è fissato: il Carnevale di Cairo Montenotte attende numerosi partecipanti per una giornata all’insegna della festa e della tradizione!