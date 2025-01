Carcare, minoranza all'attacco: "Amministrazione con poche idee, pochi progetti, ma tanta tantissima confusione"

"Abbiamo letto alcuni giorni addietrole dichiarazioni dell'assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Carcare Valentina Grenno: 'Al paese non servono grandi opere dai costi esorbitanti ma opere che rendano grande la quotidianità e la vivibilità dei suoi abitanti'. Non è dello stesso avviso il sindaco Mirri che ad ogni occasione ricorda una sua promessa elettorale con un progetto che prevede la demolizione della passerella a monte di Ponte Vecchio con la costruzione di un ponte carrabile (spesa superiore ai 2 milioni di euro)".

Così, attraverso una nota stampa, "Insieme per Carcare", gruppo di minoranza del Consiglio comunale carcarese.

"Per quanto riguarda la passerella crollata durante l'alluvione di ottobre 2024, la ricostruzione - secondo le dichiarazioni di inizio novembre del sindaco - sarebbe stata completata entro un anno. A gennaio '25 dichiarava che saranno necessari almeno due anni (chissà quali saranno le previsioni tra qualche mese). Ricordando al sindaco Mirri il finanziamento per la costruzione di una passerella in via Abba, da lui restituito alla Regione Liguria perchè ritenuto inutile, riscontriamo nell'Amministrazione carcarese poche idee, pochi progetti, ma tanta tantissima confusione" concludono da "Insieme per Carcare" .