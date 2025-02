Savona, in pensione il Dirigente della Polizia Amministrativa e Sociale Luigi Soriano

Saluta quindi la Questura savonese dopo 5 anni e mezzo Luigi Soriano. In Polizia dal 1991, aveva iniziato a Sassari passando per 6 mesi all'isola Asinara, in seguito in servizio alla Questura di Firenze e successivamente in diversi commissariati a Genova per ultimo prima del trasferimento nel capoluogo savonese all'ufficio personale.