AlbengAteatro 2025, il 1 febbraio il secondo appuntamento all’Ambra è con “Mi dimetto da uomo”, con Sergio Assisi

Sergio Assisi è il protagonista della seconda serata di “AlbengAteatro2025”, la rassegna della Teatro Ingaunia, diretta da Mario Mesiano, con il contributo del Comune di Albenga, Assessorato alla Cultura. Lo spettacolo si terrà sabato 1 febbraio alle 21 al Teatro Ambra di Albenga.

Assisi arriva nella città delle Torri con il suo spettacolo “Mi dimetto da uomo”, scritto a quattro mani con Simone Repetto, regia dello stesso Assisi, che sarà affiancato sul palco del Teatro Ambra da Giuseppe Cantore.

Lo spettacolo, prodotto da Nicola Canonico per la Good Mood, parla di un mondo che ha perso ogni punto di riferimento in cui Sergio Assisi analizza a cuore aperto, spaziando tra narrazione e satira di costume, la situazione attuale degli uomini d’oggi e ne analizza insieme al pubblico abitudini, speranze, sogni e miserie.

“Sergio Assisi è un attore di assoluta bravura ed esperienza - afferma Mario Mesiano -, oltre ad essere anche regista e sceneggiatore. Un artista con una carriera che spazia dal cinema alla televisione ma, soprattutto, al teatro, tanto teatro, ed è proprio la sua esperienza di palco che porterà in scena all’Ambra di Albenga. Ricordo che gli spettacoli della nostra rassegna si svolgono la domenica sempre alle ore 18, il sabato e feriali alle ore 21, mi raccomando”, conclude Mesiano.

“MI DIMETTO DA UOMO” di Sergio Assisi e Simone Repetto

con Sergio Assisi e Giuseppe Cantore, regia di Sergio Assisi

In un mondo che ha perso ogni punto di riferimento, Sergio, spaesato come tutti noi, parla con il pubblico a cuore aperto, spazia fra narrazione e satira di costume e, grazie ad un linguaggio chiaro e diretto, abbatte fin da subito la quarta parete per lanciarsi alla ricerca delle risposte di cui ognuno di noi avrebbe bisogno. Come un giullare, Sergio scherza, racconta e riflette, ora cinico ora conciliante, in un flusso affabulatorio irresistibile. Analizza insieme al pubblico abitudini, speranze, sogni e miserie. Tenta di aggrapparsi alla bellezza, all’amore, alla poesia, come fossero rami di un albero che si protende verso le stelle, ma l’egoismo, la grettezza e gli umani limiti, lo risucchiano verso il basso e lo costringono a domandarsi: “Dovrei forse dimettermi dall’essere uomo?”

E mentre cerca delle risposte, un’entità irrompe sul palco nei momenti meno opportuni. Uno spiritello buffo, irriverente, impietoso, che corregge, puntualizza, svela, rivendica, irride, incarna concetti e idee, e cosa peggiore di tutte, inchioda Sergio alla amara verità.

Prevendite presso la Libreria “Quarta di copertina” via Enrico D’Aste 4 Albenga tel. 0182555999 o su www.ticket.it

Di seguito gli altri sette spettacoli in Cartellone nella rassegna che da ben diciassette edizioni porta ad Albenga il teatro di qualità:

Domenica 9 febbraio 2025 ore 18,00 (Spettacolo fuori abbonamento)

“LA COSA GIUSTA” di David Conati

con Giuseppe Renzo, Tania Lettieri, Marco Belocchi, Luca Negroni, Valentina Maselli e Giorgio Caprile

Adattamento e regia di Giorgio Caprile

Domenica 16 febbraio 2025 ore 18,00

“PIGIAMA PER SEI” di Marc Camoletti

con Laura Curino, Antonio Cornacchione, Rita Pelusio, Max Pisu

e con Roberta Petrozzi e Rufin Doh Zeyenouin

Regia Marco Rampoldi

Sabato 22 febbraio 2025 ore 21,00

“LAPPONIA” di Marc Angelet e Cristina Clemente

con Sergio Muniz, Miriam Mesturino, Cristina Chinaglia, Sebastiano Gavasso

Regia Ferdinando Ceriani

Domenica 2 marzo 2025 ore 18,00 (spettacolo fuori abbonamento e fuori rassegna a scopo benefico per il teatro ambra)

“UOMO E GALANTUOMO” di Eduardo De Filippo

Compagnia Teatrale Masaniello

Domenica 16 marzo 2025 ore 18,00

“TI VA DI SPOSARMI?” scritto e diretto da Danila Stalteri

con Roberta Garzia, Danila Stalteri, Alessandra Sarno, Fabrizio Stefan

Domenica 23 marzo 2025 ore 18,00

“TI AMO O QUALCOSA DEL GENERE” di Diego Ruiz

con Tiziana Foschi, Milena Miconi, Samuel Peron, Diego Ruiz

Regia Diego Ruiz

Sabato 29 marzo 2025 ore 21,00

“QUE SERÀ” di Roberta Skerl

con Paolo Triestino, Edy Angelillo, Emanuele Barresi

Regia Paolo Triestino