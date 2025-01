Dego, Marco Braico presenta il nuovo romanzo "Il prossimo passo"

Sabato 1° febbraio, alle ore 10.30, il salone del Bar Sport di Dego ospiterà un appuntamento imperdibile per gli amanti della lettura e della buona narrativa. Marco Braico, autore torinese di grande successo, presenterà il suo ultimo romanzo "Il prossimo passo", un'opera che promette di toccare le corde più profonde dei lettori, mescolando emozioni intense e una leggera dose di speranza.

Il romanzo esplora temi universali come la resilienza di una famiglia e il potere dell'amicizia, due elementi che costituiscono il cuore della storia. Con una scrittura coinvolgente e mai banale, Braico ci invita a riflettere sul valore delle relazioni umane e sulla forza che si può trarre anche nei momenti di difficoltà.

Marco Braico, nato a Torino nel 1968 e residente ad Airasca, è un noto insegnante di Matematica e Fisica in un liceo scientifico e un ex arbitro di serie A di pallavolo. Il suo esordio letterario, La festa dei limoni, pubblicato nel 2011, ha immediatamente conquistato il pubblico e ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui il Terzo posto al XI Premio Nazionale di Arti Letterarie Città di Torino e la Menzione d'onore al XII Premio Letterario Internazionale Lago Gerundo. Da allora, ha continuato a scrivere romanzi di successo, tra cui Metà di tutto (2013), Cuori di panna (2014), Gli Angeli non hanno le ali (2012), Teorema del primo bacio (2017) e Le cose belle sono curve (2021).

L'evento si inserisce nel contesto del tradizionale mercatino mensile, che ogni primo sabato del mese anima piazza Panevino con una varietà di bancarelle, negozi aperti e una vivace atmosfera di festa.