Il latin-jazz e la musica classica di J. S. Bach protagonisti a Finalborgo: doppio appuntamento l'8 e 9 febbraio

Un nuovo doppio appuntamento a Finale Ligure con la musica nel prossimo fine settimana dell'8 e 9 febbraio, a Finalborgo.

Sabato, alle ore 16:30, presso l’Auditorium Destefanis una giornata dedicata alla musica leggera e al latin-jazz dove sarà protagonista il Di Fulvio Trio, composto da Maurizio Di Fulvio alla chitarra, Simona Capozucco voce, Ivano Sabatini contrabbasso.

Il concerto si intitolerà “Classical world songs and latin-jazz” e offrirà un'interpretazione elegante e avvincente del pop, del jazz, del "choro brasileiro" e della "tradizione napoletana italiana" e allo stesso tempo un'esecuzione eclettica e affascinante del "jazz latino". Eleganza strumentale, equilibrio tecnico e suono inconfondibile sono le caratteristiche predominanti del Trio che si produrrà in un’esibizione intensa, piena di pathos. Le musiche saranno di Sting, Stevie Wonder, Chick Corea, Matia Bazar, Eurythmics e altri.

A introdurlo uno spettacolo coreutico-musicale a cura della A.S.D. Pro Art Studio Danza di Albenga che porterà un gruppo di giovani danzatrici, le quali creeranno una coreografia sulle musiche eseguite dalle giovane flautiste liguri del #OneConceptEnsemble (Elena Gambino, Irene Barberis, Benedetta Ferrua, Elisa Vella, Sofia Cialdi e Viola Gasperini).

Ingresso libero a offerta. Per informazioni o prenotazioni è possibile contattare il direttore artistico prof. Michele Menardi Noguera via WhatsApp al 3534639960.



Il giorno successivo, domenica 9, presso il Salone di Palazzo Ricci sempre alle ore 16:3030 una nuova conferenza con audizioni, curata dalla Sezione Musicale di Conservazione della Biblioteca Mediateca Finalese: "Il 'vecchio' Bach e il 'vecchio? Fritz. Il viaggio di Johann Sebastian Bach a Potsdam". Una riflessione sugli stili musicali a metà Settecento e un’ipotesi sul “non-conservatorismo” bachiano. A cura di Stefano A.E. Leoni, musicologo, già docente presso Conservatorio di Torino, Università di Torino e Urbino. Anche in questo caso l'ingresso sarà libero.