Alassio, entra nel vivo l'attesa per San Valentino e quella del Muretto è sempre più “Città degli Innamorati” con tanti eventi

Mentre sta entrando nel vivo il concorso "La più bella lettera d'amore" e Alassio si arricchisce di romantiche installazioni come la scultura "LOVE" in piazza della Libertà e le videoproiezioni sul Palazzo Comunale, al Molo Bestoso e al torrione, sono in arrivo le iniziative promosse dall'Assessorato al Commercio, che ha ideato gli interessanti eventi che animeranno la città nei giorni dedicati alla festa degli innamorati.

Tra le iniziative più attese c'è "Un Amore di Menù" che coinvolgerà ristoranti e bar i quali il giorno di San Valentino, ossia il 14 febbraio, proporranno ai propri clienti una serata speciale con menù, apericena e cocktail a tema romantico. Le attività aderenti all'iniziativa sono: Trattoria l'Astigiana, Caffè Barusso, Caffè Roma, Clapsy, Hotel Savoia, Hotel Toscana, Il Barrante, Il Gabbiano, Il Veliero Amabile, La Prua, Liquid Cocktail Bar, L'Isola Ittiturismo Marina Bistrot, Mood Caffè Letterario, Nuevo Amedeo, Osteria 17021, Osteria Mezzaluna, Ral 3000 e Rudy Cafè. Per scoprire i menù a tema è possibile collegarsi alla sezione dedicata a San Valentino presente nel portale turistico della città "Visitalassio" (CLICCA QUI). Le attività aderenti saranno inoltre contrassegnate da decorazioni ispirate all'amore, contribuendo a creare un'atmosfera suggestiva.

Un'altra iniziativa di grande interesse nel settore del commercio è "Saldi in Love", organizzata dal consorzio "Alassio un Mare di Shopping" in collaborazione con l'Assessorato al Commercio per la giornata di domenica 9 febbraio con l'allestimento di banchetti espositivi delle attività aderenti in piazza Matteotti e in via Torino. A supporto dell'iniziativa vi sarà la gratuità dei parcheggi blu gestiti dalla società partecipata Gesco, offrendo così un'esperienza di shopping agevolata per cittadini e turisti, tra promozioni vantaggiose e un'atmosfera all'insegna del romanticismo.

L'assessore al Commercio del Comune di Alassio, Franca Giannotta, sottolinea: "Ricca di numerosi simboli che celebrano l'amore, come la specialità De.Co. Baci di Alassio, i Pesciolini che si baciano del maestro Mario Berrino, e molti altri ancora, Alassio è un vero e proprio inno al sentimento romantico. Per questo, l'Assessorato al Commercio promuove con grande entusiasmo le iniziative 'Un amore di Menù' e 'Saldi in Love', che valorizzano le attività commerciali cittadine, sposando un tema che appartiene alla nostra identità e che attrae cittadini e turisti. Un grazie speciale al Consorzio “Alassio Un Mare di Shopping", che contribuisce attivamente a questa manifestazione così bella e caratteristica della nostra città”.

Per quanto riguarda il concorso "La più bella lettera d'amore", già precedentemente comunicato, si ricorda che è possibile partecipare inviando la propria missiva all'indirizzo e-mail sanvalentino@comune.alassio.sv.it e diventando fan della pagina Facebook "Alassio Città degli Innamorati" (@loveinalassio), dove la lettera verrà pubblicata e votata dagli utenti. Le votazioni rimarranno aperte fino a giovedì 13 febbraio alle ore 12.00, mentre la premiazione si terrà davanti al Muretto di Alassio venerdì 14 febbraio 2025 alle ore 12.00. Il vincitore riceverà il premio "Percorso degli Innamorati", che include una cena romantica per due, un voucher per due ingressi alla "Thalassio Medical SPA" del Grand Hotel e un set di prodotti cosmetici firmati Acqua di Alassio, grazie alla collaborazione di Fipe Confcommercio, Thalassio Medical SPA e Acqua di Alassio.

Inoltre, anche quest'anno il Comune di Alassio patrocina il concorso letterario "Scrivi l’amore – Premio Mario Berrino", organizzato dall’Associazione culturale "Amici di Mario Berrino" e giunto alla sua diciassettesima edizione. Il concorso, dedicato al tema dell’amore, invita i partecipanti a inviare una poesia, un racconto o una lettera inediti di massimo 1000 parole entro il 7 febbraio. La finale e la premiazione avranno luogo a Ispra il 23 febbraio alle ore 16. Maggiori dettagli sono disponibili sul sito ufficiale www.amicimarioberrino.it.