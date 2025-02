Una giuria di grande livello per il 'Norma Fantini Opera Contest' che ha come obbiettivo la formazione e il debutto di giovani artisti

Il"Norma Fantini, Opera Contest" è un concorso lirico esclusivo che si terrà dal 7 al 9 marzo 2025 a Fossano (CN), organizzato dalla Fondazione Fossano Musica, in collaborazione con l'Associazione Culturale Territori e More News Soc. Coop. E’ riservato ad artisti di età compresa tra i 18 e i 33 anni e nasce con lo scopo di offrire un’occasione di visibilità e di formazione per chi si sta affacciando a questo mondo.

La formula del concorso è assolutamente innovativa nel suo genere. In primis perché dedicato a un’artista che ha ancor molto da dare al mondo dell’opera lirica, poi perché il fine dell’iniziativa è offrire ai candidati, oltre ai premi in denaro, borse di studio e mesi di formazione per portare alla luce talenti emergenti e offrire a ciascun partecipante l'opportunità di esprimere il proprio potenziale

Il concorso è aperto a cantanti professionisti e aspiranti professionisti di tutte le nazionalità e voci, e anche a studenti di canto. I partecipanti sono suddivisi in due categorie:

Under 25: fino a 25 anni

Over 25: dai 26 ai 33 anni

Quello che rende davvero unico il "Norma Fantini, Opera Contest" non è solo l’opportunità di mettersi in gioco, ma anche la qualità e l’esperienza della Giuria. I membri, tutti esperti riconosciuti a livello internazionale, offrono ai partecipanti un'occasione unica di essere ascoltati da professionisti che rappresentano il meglio del panorama lirico e teatrale. La Giuria è composta da nomi di spicco:

Norma Fantini – Soprano di fama internazionale (Presidente di giuria)

Alessio Pizzech – Regista

Aldo Salvagno – Direttore d'orchestra

Giovanna Gatta – Collaboratrice dell’agenzia internazionale Opera4u

Franco Moretti – Manager culturale, fondatore Giacomo Puccini International Competition di Zhengzhou, già Direttore Generale della Fondazione Festival Pucciniano

Marco Vinco – Direttore Artistico de Macerata Opera Festival

Giovanni Vegeto - Direttore Generale Teatro Sociale di Como e AsLiCo

Davide Pagliarusco – Segretario Artistico della Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova

Ogni membro della Giuria porta con sé un patrimonio di esperienza e conoscenza che rappresenta un’occasione unica per i partecipanti che potrebbe aprire le porte di prestigiosi teatri, festival e produzioni segnando una svolta nella carriera musicale.

I vincitori, infatti, non solo riceveranno premi in denaro, ma avranno l'opportunità di intraprendere un percorso formativo esclusivo con i migliori professionisti del settore, tra cui Norma Fantini e Alessio Pizzech.

I premi sono così suddivisi:

1° posto: € 1.500

2° posto: € 1.000

3° posto: € 500

Dal 4° all'8° posto: € 300

Premio speciale "Voce Emergente" (per la categoria Under 25): € 500

Inoltre, i vincitori avranno la possibilità di partecipare a audizioni presso teatri nazionali, esibirsi nella stagione di musica da camera della Fondazione Fossano Musica e accedere ad un ciclo di studi avanzati, culminante nella messa in scena de "La Bohème" di Puccini a luglio 2025, con compenso e opportunità di debutto. Per un giovane cantante meritevole anche un’opportunità di inserimento nell’agenzia internazionale Opera4u. Un’occasione unica per lavorare a stretto contatto con artisti di grande esperienza e prepararsi per un palcoscenico importante.

I partecipanti selezionati avranno a disposizione un percorso di formazione intenso e arricchente che include masterclass, sessioni di regia e prove musicali, verranno sviscerate tutte le tappe di lavoro del processo di produzione di un'opera dalle prove musicali a quelle di regia fino al debutto in una serie di incontri con esperti del settore secondo un calendario che andrà da aprile a luglio. L’obiettivo finale? Crescere artisticamente e prepararsi per un debutto di alto livello in una sorta di “bottega artistica" dove avviene un passaggio artigianale di sapere fra generazioni.

L’iscrizione è semplice: basta compilare il modulo online sul sito ufficiale della Fondazione Fossano Musica e inviare la documentazione richiesta (fotocopia del documento d'identità, copia degli spartiti) entro il 23 febbraio 2025 (con possibilità di accettazione tardiva, a discrezione della Direzione Artistica).

Il "Norma Fantini, Opera Contest" non è solo un concorso: è una porta che si apre verso il futuro. E’una delle occasioni più preziose per un giovane cantante che sogna di entrare nel mondo dell'opera lirica.

Se hai talento, passione e voglia di metterti in gioco, questo è il momento giusto. Non lasciare che l'opportunità ti sfugga. Preparati a far sentire la tua voce al mondo!





Per maggiori informazioni:

Email: direttore@fondazionefossanomusica.it

Telefono: +39 0172 60113