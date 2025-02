Tamponamento tra tir in A10 all'ingresso di Varazze: un ferito, traffico bloccato in direzione Savona

AGGIORNAMENTO ORE 17.35: Sulla A10 Genova-Savona, tra Varazze e Celle Ligure, in direzione di Savona, il traffico non è più bloccato e si registra una coda di 6 km, per un incidente avvenuto all'altezza del km 27 e 800, che ha visto il coinvolgimento di 3 camion, all'interno della galleria La Vignetta. Il traffico defluisce in corsia di sorpasso.

"Ai soli veicoli leggeri, consigliamo di uscire a Varazze e dopo aver percorso la viabilità ordinaria rientrare in autostrada ad Albisola. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso meccanico e sanitari" dicono da Autostrade.

---

Secondo incidente di giornata sulle autostrade del levante savonese. Dopo lo scontro di stamattina tra Arenzano e Varazze, intorno alle 16.00 un altro sinistro ha messo a dura prova la viabilità.

Nei pressi dell'ingresso sulla A10 di Varazze, in direzione Savona, tre mezzi pesanti sono entrati in collisione in un tamponamento. Sul posto si sono recati i Vigili del fuoco, le Forze dell'ordine, gli operativi del concessionario autostradale e il personale sanitario con un'ambulanza della Croce Verde di Albisola e l'automedica del 118.

Una persona di quelle a bordo ha avuto necessità del trasporto in ospedale, per la precisione in codice giallo al pronto soccorso del San Paolo di Savona.

A dura prova il traffico nella zona: diversi i chilometri di coda e rallentamenti in direzione del capoluogo di provincia.