Infrastrutture, Arboscello (Pd): "Serve un impegno concreto per far uscire il Savonese dall'isolamento"

Sono stati depositati dal consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Arboscello e da tutto il gruppo dem in Regione, due Ordini del Giorno, che saranno discussi probabilmente nel prossimo Consiglio Regionale, per chiedere alla Regione Liguria "un impegno concreto sul potenziamento delle infrastrutture strategiche tra la Liguria e il Piemonte e sul miglioramento della linea ferroviaria Savona-Alessandria, fondamentale far uscire il savonese dall'isolamento infrastrutturale, che limita lo sviluppo turistico della zona, creando un danno economico all’intero Nord-Ovest".

Particolare attenzione, come detto, il consigliere savonese la pone sul collegamento ferroviario con l'alessandrino di cui nei giorni scorsi aveva rimarcato l'importanza anche la Filt Cgil: "E' fondamentale per il traffico portuale di Savona-Vado, già connessa allo scalo merci di Alessandria. Il potenziamento di questa infrastruttura permetterebbe di alleggerire il traffico merci sulla linea costiera Savona-Genova, migliorando l’efficienza e la sostenibilità del trasporto ferroviario. Chiediamo quindi l'istituzione di un tavolo con tutti i soggetti interessati per promuovere interventi mirati, come il potenziamento dei parchi ferroviari di San Giuseppe di Cairo e Carcare, l'adeguamento delle infrastrutture e il raddoppio della tratta di valico via Altare".

"La competitività del nostro territorio passa attraverso infrastrutture moderne ed efficienti, ci aspettiamo al più presto dalla Regione una discussione che porti risposte concrete per rispondere alle esigenze economiche e logistiche del territorio. Il potenziamento dei collegamenti strategici tra questi territori è una necessità che arriva da più parti, come testimonia il protocollo d’intesa tra Enti Locali e altre Istituzioni di Rappresentanza Territoriale Piemontesi e Savonesi Sindacati, firmato lo scorso novembre" conclude Arboscello.