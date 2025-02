Trasporti, Sanna (Pd): "Il centrodestra pendolari, lavoratori e studenti. Ripresenteremo la risoluzione"

“Abbiamo portato le nostre proposte per un miglioramento reale del servizio del trasporto ferroviario e su gomma della nostra regione, ma alla fine la risoluzione che abbiamo sottoscritto con tutte le opposizioni in consiglio regionale è stata bocciata”.

Così il capogruppo del Partito Democratico in Regione, Armando Sanna, comincia la sua nota a margine della seduta odierna del Consiglio Regionale straordinario dove non è stata approvata la risoluzione sottoscritta da tutte le opposizioni e degli ordini del giorno presentati dal Pd sui trasporti.

“È così che il centrodestra pensa di rispondere ai bisogni dei cittadini liguri e di migliorare un servizio al collasso? Ancora una volta la propaganda del fare di questa Giunta si scontra con la realtà che conferma come questo centrodestra viva solo di annunci, ma alla prova dei fatti, quando avrebbe potuto dimostrare di volersi impegnare per il miglioramento di un servizio, si tira indietro” tuona il consigliere dem.

“Ripresenteremo tutte le nostre proposte nei prossimi consigli regionali - annuncia il capogruppo del Pd - e vedremo se la maggioranza, ancora una volta, alzerà un muro”.

“Purtroppo - continua ancora Sanna - non va tutto bene, i disagi e i disservizi sono all’ordine del giorno e non lo diciamo noi, ma chi quotidianamente si sposta con i mezzi pubblici. Il centrodestra governa questa regione da 10 anni e in tutto questo tempo, la realtà è che non è stato fatto nulla. Abbiamo assistito solo a un peggioramento del trasporto pubblico. Oggi si sarebbe potuto fare un passo avanti verso i bisogni di pendolari, studenti, lavoratori, imprese, invece il centrodestra ha detto no” conclude.

“Tutta la mattina durante il consiglio straordinario sui trasporti, il centrodestra non ha fatto altro che dire che ‘va tutto bene’ e alla fine ha anche approvato un proprio documento in cui sostiene che le iniziative portata avanti finora dalla Giunta sono efficaci. Noi invece crediamo che non va tutto bene e basterebbe chiederlo ai tutti i cittadini liguri che viaggiano per lavoro o studio, che possono testimoniare, a prescindere dall’orientamento politico, che non va affatto tutto bene” ha aggiunto il segretario del PD Liguria, Davide Natale.