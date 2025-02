Savona, perizia di variante per il secondo lotto della piscina Zanelli

Perizia di variante per il secondo lotto della piscina Zanelli, per un valore di 97mila euro.

La perizia, depositato lo scorso 30 gennaio, è dovuta alla necessità di riconoscere i maggiori costi da sostenere per risolvere la problematica emerse durante l'esecuzione delle opere di scavo, durante le quali sono stati ritrovati materiali classificati come rifiuti speciali non pericolosi. Il ritrovamento di questi materiali ha richiesto lo smaltimento in discariche autorizzate.