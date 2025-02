Camion incastrato a Orco Feglino, vigili del fuoco e polizia stradale sul posto

AGGIORNAMENTO ORE 9.39: con l'intervento dei vigili del fuoco e della Polizia stradale è stata riaperta al traffico la Sp27. Il mezzo pesante, danneggiato peraltro durante le manovre, è stato rimosso e la strada è nuovamente percorribile.

Vigili del fuoco in azione questa mattina a Orco Feglino per un camion rimasto incastrato in via Pellico.

L’allarme è stato lanciato intorno alle 6:00, quando il mezzo pesante si è trovato in difficoltà lungo la stretta strada, impedendo la normale circolazione. Mobilitata anche la polizia stradale.

Per risolvere la situazione è stato richiesto l’intervento di un’autogrù in arrivo da Imperia, che dovrebbe consentire la rimozione del mezzo in sicurezza.