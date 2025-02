Al Palasport due giorni dedicati al burraco con il 1° “Torneo Nazionale Città di Alassio”

Due giorni dedicati per un evento di caratura nazionale. Venerdì 7 e sabato 8 febbraio il Palazzetto dello Sport di Alassio ospita il1° “Torneo Nazionale Città di Alassio” con oltre 480 giocatori di burraco. L’organizzazione è di APS Burraco Liguria con il patrocinio dell'Assessorato allo Sport del Comune di Alassio e in collaborazione con la società partecipata Gesco.

L'assessore allo Sport Roberta Zucchinetti dichiara: “Siamo molto soddisfatti di sostenere questa iniziativa così partecipata e di così alto livello mettendo a disposizione il Palazzetto dello Sport di Alassio per la sua realizzazione. Desidero quindi dare il benvenuto agli organizzatori e ai partecipanti e ringraziare Gesco che come sempre collabora con impegno a fianco dell'Amministrazione Comunale gestendo con attenzione gli spazi sportivi della nostra città”.

“Questo evento – sottolinea il vicesindaco Angelo Galtieri – è una nuova, importante occasione per la promozione turistica del territorio. Il nostro obiettivo, come Amministrazione Comunale, è far sì che manifestazioni come questa possano consolidarsi nel tempo e diventare appuntamenti fissi nel calendario degli eventi della città, contribuendo a sostenere le attività legate al turismo in ogni periodo dell’anno”.

La presidente di APS Burraco Liguria, Noemi Pastorino, sottolinea: "Sono felice di aver avuto la possibilità di partecipare alla creazione di questo evento che porterà ad Alassio 480 giocatori di burraco da tutto il nord Italia con almeno una trentina di organizzatori. Mi sembra un'ottima occasione per far conoscere la nostra magnifica cittadina a più persone, in un periodo di bassa stagione. Speriamo che questo possa diventare un evento fisso e che possa ripetersi di anno in anno il primo weekend di febbraio".

A collaborare nell’organizzazione anche gli albergatori che ospiteranno la nutrita carovana di partecipanti e che auspicano che questa sia la prima di una lunga serie di edizioni. Una voce tra tutte quelle degli imprenditori turistici è quella di Valentina Mantellassi, che sottolinea “Speriamo che questo possa diventare un evento fisso e che possa ripetersi di anno in anno sempre il primo weekend di febbraio. Quest’anno il torneo è da 120 tavoli e sono state stoppate le iscrizioni per riuscire a fornire un servizio di qualità già dalla prima edizione”.