Arriva anche a Savona "Un parroco in fuga", la commedia targata "Quelli che... Il catechismo lo fanno a Feglino"

Dopo il successo "casalingo" del debutto e gli apprezzamenti numerosi ricevuti a Borgio Verezzi, il Gruppo Adulti della Parrocchia di Feglino riporterà in scena la commedia interamente prodotta in casa dal titolo "Un parroco in fuga".

Liberamente tratta dal romanzo di Jean Mercier "Il signor Parroco ha dato di matto", questa volta sarà riproposta a Savona, presso la Parrocchia di San Giuseppe, in Piazza Martiri della Libertà (ingresso da via Peluffo). L'appuntamento è per sabato 8 febbraio, alle ore 21:00.

Il progetto ha coinvolto i genitori dei bambini del catechismo di Feglino che partecipano alla catechesi a loro destinata e alcuni adulti che avevano partecipato al corso "Teatro Insieme" nel 2016.

Nato per celebrare il "pensionamento" dell'ex parroco feglinese, don Giovanni Perata, lo spettacolo è ora alla sua terza replica. I protagonisti sono gli abitanti di una parrocchia come tante e il loro sacerdote che, stufo della sua comunità decide di sparire. Come reagiranno il vescovo, le donne delle pulizie, delle decorazioni floreali e le catechiste?

Una commedia divertente, a tratti dialettale, con ingresso a offerta libera: la somma raccolta sarà devoluta per la ristrutturazione del tetto della chiesa parrocchiale di San Lorenzo in Feglino, il quale necessita di ingenti lavori.