Visita pastorale al Campus di Legino, il vescovo Marino incontra il mondo dell'università

Sarà con il rettore dell’Università degli Studi di Genova Federico Delfino e i docenti dei corsi attivi presso la sede distaccata dell'ateneo ligure il prossimo incontro del vescovo della Diocesi di Savona-Noli Calogero Marino, nell'ambito della sua seconda visita pastorale, in programma venerdì 7 febbraio dalle ore 11 alle 13 al campus di Legino.

Sempre il 7 febbraio ma alle ore 21 nella Chiesa Maria Ausiliatrice, in via san Giovanni Bosco, monsignor Marino guiderà un nuovo incontro della "Scuola della Parola" 2024-2025 sul tema "Il cammino di speranza", in sintonia con quello del venticinquesimo giubileo universale ordinario.

"Quest'anno il nostro cammino pastorale si inserisce nel tempo giubilare in cui siamo chiamati a farci tutti pellegrini di speranza - ha scritto in una lettera a presbiteri e religiosi - La 'Scuola della Parola' offre mensilmente l'occasione di stare 'sotto la Parola' e lasciarci convertire dalla Parola".

Gli appuntamenti successivi saranno il 7 marzo, l'11 aprile e il 2 maggio. L'iniziativa si concluderà sabato 7 giugno nella Cattedrale Nostra Signora Assunta con la veglia di Pentecoste.