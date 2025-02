Rifiuti, Natale e Arboscello (PD): “Chiusura del ciclo dei rifiuti, la Giunta vuole l’impianto in Valbormida ma non ha il coraggio di dirlo”

“Oggi la Giunta ha deciso di decidere a maggio, anzi a luglio per procedere con la manifestazione d’interesse per la realizzazione dell’impianto di chiusura del ciclo dei rifiuti. Ma la verità è che non può esserci nessuna data, perché ad oggi manca un elemento fondamentale, la localizzazione dell’impianto. In questo momento ci sono cinque sedi in ballo e la Giunta lascia in mano ai costruttori la scelta, anziché assumere decisioni politiche. La scelta, infatti, non può essere demandata a chi deve fare l’impianto ma è necessaria una pianificazione ragionata non basata su interessi economici e finanziari privati. E l’Agenzia regionale dei rifiuti, chiamata a dare una valutazione, come potrebbe se è una scatola vuota? Ma di questo se ne sta occupando la Corte dei conti a cui abbiamo presentato un esposto. Ad oggi l’unica cosa chiara è che se tre indizi fanno una prova, da alcuni parametri ben precisi richiesti, possiamo dire che ancora una volta, ‘Bucci presidente’ rinnega ‘Bucci sindaco’. Con ‘Bucci sindaco’ che smaniava per avere l’impianto a Scarpino mentre ‘Bucci presidente’ lo vuole in Val Bormida, infatti, mette tra i parametri di prevedere un minor trasporto su gomma, a meno che non voglia realizzare una ferrovia per raggiungere Scarpino. Sarà perché ci sono elezioni a Genova? La realtà è che loro hanno scelto la localizzazione. Ancora una volta senza confronto e senza nessuna condivisione né negli organi istituzionali né con il territorio, i sindaci e i cittadini. Ma siamo di fronte alla solita incapacità di questo centrodestra di dire le cose come stanno.

La realtà, quindi, è che oggi non si è deciso nulla, ma è stata messa in moto una nuova campagna di propaganda. Chiederemo al Presidente Bucci e all’assessore Giampedrone di avviare un confronto in Commissione Ambiente in Regione per trovare quella che è realmente la soluzione migliore e più conveniente per i cittadini liguri. Si apra un confronto anche con le regioni limitrofe per assumere scelte economicamente e ambientalmente più sostenibili”, così Davide Natale consigliere regionale PD vice presiedente Commissione Ambiente e il consigliere regionale Roberto Arboscello