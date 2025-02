Borghetto, con Pino Pace e gli Haiku prende il via il 18° Corso di Letteratura per ragazzi

Il Comune di Borghetto S. Spirito e il Sistema Bibliotecario della Val Varatella presentano la 18esima edizione del "Corso Letteratura per ragazzi - aggiornamenti - 2025", sostenuto dal Ministero della Cultura e patrocinato dal MIUR-USR Liguria, dall’Associazione Italiana Biblioteche Liguria, e dal Progetto Nati per Leggere Liguria, di cui la biblioteca borghettina è promotrice da anni, per sostenere i progetti di lettura per la fascia 0/6.

Il programma prevede una mattina e tre pomeriggi di approfondimento sulla lettura per e con i bambini.

Il corso viene dedicato al ricordo di Francesco Langella che, fin dalla prima edizione, è stato il motore di questo appuntamento annuale e la partecipazione agli incontri è gratuita, previa iscrizione (Rivolgersi al Centro Sistema Bibliotecario della Valle Varatella - Biblioteca Civica Borghetto S. Spirito Palazzo E. Pietracaprina, Piazza Libertà – 17052 Borghetto S. Spirito; tel. 0182 973016; mail: biblioteca@comune.borghettosantospirito.sv.it; sito: www.sistemabibliotecariovalvaratella.it).

“Il nostro Comune, che ha ricevuto nuovamente la qualifica di Città che legge grazie alla programmazione culturale della Biblioteca di Borghetto - afferma l'assessore alla Cultura e al Turismo Carolina Bongiorni -, investe, ogni anno, energie e risorse per promuovere il piacere della lettura nelle nuove generazioni, nel segno dell'inclusione e della partecipazione. Il corso di aggiornamento sulla Letteratura per Ragazzi rappresenta un appuntamento di rilievo tra le attività della nostra Biblioteca Civica, che raccoglie l'adesione di insegnanti, educatori, operatori culturali, interessati ad approfondire i temi della letteratura giovanile. Per l'edizione 2025 il programma propone, ancora una volta, tre giornate di incontri con esperti di rilievo internazionale, che toccheranno tematiche varie, ma unite da denominatori comuni: il valore della lettura, della scrittura e dell'illustrazione, l'editoria di qualità.”

Il corso prenderà il via lunedì 24 febbraio con un doppio appuntamento con lo scrittore Pino Pace dal titolo "Haiku, la poesia per tutti", alle ore 10:00 con il laboratorio sugli Haiku e successivamente, alle ore 16:30, con un incontro di approfondimento sul tema.

Laureato in Lettere presso l’Università DAMS di Bologna, Pino Pace insegna scrittura creativa all’Istituto Europeo di Design di Torino e tiene corsi e laboratori in scuole, biblioteche ed enti culturali in Italia e in Europa. Inoltre, lavora come autore per il cinema e l’audiovisivo, e collabora con la radio e alcune riviste. Dal 2000 pubblica libri per bambini e ragazzi ed è socio fondatore di ICWA (Italian Children’s Writers Association). È tra l’altro uno degli animatori di Scribarà, un gruppo di autori di narrativa per ragazzi.

Durante questa prima giornata del corso, protagonista sarà l’Haiku, un’antica forma di poesia giapponese che, in soli tre versi e diciassette sillabe, racconta un gesto, una visione, un momento unico. L’Haiku è divertente da leggere e semplice da comporre: chiunque può cimentarsi, basta saper dividere le parole in sillabe. Libera dalla paura di dover esprimere concetti complessi, dall’incertezza su quando andare a capo o dalla ricerca della rima. Questa forma di poesia non ha titolo, non cerca il lirismo, ma l’attenzione: invita a fermarsi, osservare, cogliere un momento, un gesto, un evento, un dettaglio per poi trasformarlo in parole. Attraverso il gioco delle parole, adulti e bambini possono avvicinarsi in modo del tutto naturale al componimento poetico.

Martedì 25 febbraio invece, alle ore 16:30, il corso proseguirà con un incontro con Francesca Fimiani – Editor Giralangolo, che propone: Innaffiare idee, coltivare sogni: le grandi storie di Giralangolo.

Francesca Fimiani è cresciuta a Siena, ha studiato Lingue e culture europee a Modena e ha frequentato il Master in Tecniche della Narrazione della Scuola Holden di Torino. Dal 2012 lavora nell’editoria per la casa editrice EDT, occupandosi di Giralangolo, il marchio dedicato alla letteratura per bambini e ragazzi di cui dal gennaio 2024 è Editor. Fondata a Torino nel 1976 come casa editrice specializzata in musica, EDT ha ampliato nel tempo il proprio ambito di interesse, includendo anche letteratura per ragazzi, food e guide turistiche (Lonely Planet e Marco Polo). Oggi EDT è l’editore di riferimento in ambito musicale in Italia e uno dei più importanti a livello europeo. Dal 1985 al febbraio 2015, inoltre, EDT ha pubblicato il periodico il giornale della musica, ora disponibile solo in formato digitale e rivolto a studiosi e appassionati del settore. Nel 2007 ha lanciato il marchio editoriale Giralangolo, che ha raccolto numerosi riconoscimenti, tra cui il Premio Andersen per i titoli singoli e intere collane, come LeMilleunaMappa o Paesi e Popoli. Uno degli elementi chiave della produzione Giralangolo è l’attenzione ai diritti e alla lotta contro gli stereotipi. Tra le collane più significative ci sono Sottosopra e Bambini nel mondo, dedicate alle tematiche di genere, alle difficoltà e alle problematiche dell’infanzia in diversi contesti culturali.

Mercoledì 26 infine, sempre alle ore 16:30, il corso si concluderà con l’Autrice ed Illustratrice Cinzia Ghigliano, che proporrà l'incontro Raccontare con le figure.

Cinzia Ghigliano illustrerà il suo metodo di lavoro di Illustratrice ed Autrice: dalla scelta dei temi, alla costruzione visiva del racconto. Saranno mostrati dal vivo alcuni degli albi realizzati recentemente, offrendo uno spunto di riflessione sul linguaggio delle immagini e sul percorso che porta dalla prima idea al libro illustrato.

Cinzia Ghigliano inizia la sua carriera come fumettista nel 1976 sulla rivista mensile Linus. Due anni più tardi, riceve il prestigioso Yellow Kid al Salone Internazionale dei Comics di Lucca come miglior autore italiano. Negli anni immediatamente successivi, assieme a Marco Tomatis, dà vita a diversi personaggi, come Isolina o Lea Martelli, quest’ultima riconosciuta come primo esempio di fumetto seriale pubblicato su un settimanale femminile ad ampia tiratura. Nel 1984 nasce Solange, un’opera le cui avventure sono state pubblicate in numerosi paesi europei. Parallelamente, ha iniziato a dedicarsi alla divulgazione di fumetti, e nel 1986, con Luca Novelli, riceve il premio Andersen per la divulgazione scientifica. Con il tempo, la sua attività la porta ad esplorare nuovi settori in cui agire e lavorare. Ha intensificato il suo lavoro di illustratrice, concentrandosi soprattutto nel campo dell’editoria per bambini e ragazzi, collaborando con le maggiori case editrici italiane. Nel 2003 viene premiata con il Caran d’Ache come miglior illustratore dell’anno. Accanto all’illustrazione, ha sviluppato anche una carriera artistica nella pittura, realizzando mostre monotematiche esposte in tutta Italia. É docente di illustrazione e fumetto presso la Libera Accademia d’arte Novalia di Alba e presso Ars In Fabula scuola di Illustrazione di Macerata (Advanced Level e Master). Nel 2016 il libro LEI. Vivian Maier, inaugura la sua collaborazione con Orecchio Acerbo Editore e le vale il premio Andersen quale “Miglior Libro fatto ad arte”. Il libro “Rudyard il bambino con gli occhiali “orecchio acerbo editore, è stato inserito nella Honour List IBBY, selezione biografica internazionale, come miglior libro italiano illustrato del biennio 2020/21 Sempre nel 2021 ha ricevuto il premio Rodari alla carriera. Nel 2023 con l’albo “Lui. Mike Disfarmer” orecchio acerbo editore, un altro fotografo relegato nel silenzio arriva per raccontare l’America degli ultimi, la Storia nella storia attraverso il lavoro di un ritrattista particolare. “L’espressione e la comunicazione usando segni e colori sono state il mio credo, il mio modo di collegarmi con il mondo”.