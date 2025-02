Varazze, la "Gallery Malocello" riapre al pubblico dopo i lavori di manutenzione

Da lunedì 10 febbraio, terminati gli annuali lavori di manutenzione, con l’inaugurazione della "Mini Mostra Collettiva" degli artisti Caterina Galleano, Ennio Bianchi, Francesco Balbo e in memoria di Angelino Vaghi (grazie all’impegno della moglie Lucia e della figlia Maria), la "Galleria Malocello" riapre alle visite del Pubblico.

I responsabili dell’Associazione Artisti Varazzesi informano turisti e varazzini che, pienamente soddisfatti di come si sono svolti e riusciti, i sempre necessari lavori di restauro delle sale espositive della propria sede di via Malocello n.37, da lunedì 10 a domenica 23 febbraio, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, Assessorato alla Cultura della "Città delle Donne", ospita un’interessante "Mini Mostra Collettiva", visitabile come di seguito evidenziato: lunedì, martedì, mercoledì e domenica dalle ore 10:00 alle 12:00; giovedì, venerdì e sabato dalle ore 10:00 alle12:00 e dalle 15:30 alle 17:30; oppure, su appuntamento, da concordare con il Presidente Corrado Cacciaguerra telefonando al: 3334981260.

Ingresso libero e gratuito.