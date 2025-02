Albenga, incontro sulle opportunità di finanziamento per il teatro del Savonese

Lunedì 10 febbraio, dalle 14.30 alle 18.30, Palazzo Oddo ad Albenga ospiterà un incontro con le realtà professionali liguri che si occupano di teatro, organizzato da Agis Agenzia dello Spettacolo Liguria.

L’obiettivo è approfondire il sistema dei finanziamenti regionali, analizzando come vengono suddivisi tra le associazioni professionali del territorio e quali risorse arrivano in provincia di Savona. Un’occasione per comprendere gli strumenti utili a potenziare l’attenzione della Regione alle strutture savonesi e promuovere un maggiore sostegno al settore teatrale locale.