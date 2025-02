Savona, la società Storia Patria ricorda Flavia Folco e consegna una borsa di studio ad Adele Francesconi

Nel 2021 ci lasciò Flavia Folco, socia onoraria di Storia Patria e discendente della famiglia che aveva dato vita all'omonima fabbrica savonese di ceramiche. Storica dell'arte e artista, Flavia aveva previsto un generoso legato testamentario alla Società, dimostrando così la sua continua partecipazione alla vita culturale locale. Oltre ad aver collaborato con le nostre pubblicazioni, in particolare con la testata periodica Sabazia, aveva donato il suo archivio fotografico, composto da centinaia di diapositive.

Il 11 febbraio 2025, alle ore 15.30, nel chiostro della chiesa di San Pietro, in via Untoria a Savona, si terrà un incontro per formalizzare la consegna di una borsa di studio a una giovane laureata, Adele Francesconi, in accordo con i desideri espressi nel lascito testamentario.

Il lavoro di Francesconi sarà, in particolare, dedicato all’inserimento di testi nel Sistema Bibliotecario Nazionale e alla produzione di un articolo scientifico sull’attribuzione del Cenacolo, conservato nel Seminario di Savona. Alla manifestazione interverranno i parenti della compianta socia Flavia Folco e sarà anche l’occasione per aggiornare socie e soci sui lavori di riordino dei disegni dell’artista.