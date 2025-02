Savona Capitale Italiana della Cultura, parte il tour nelle città che sostengono la candidatura

Parte da Imperia, martedì 11 febbraio, il tour di Savona nelle città del Nord Ovest che hanno aderito al progetto di candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2027 e che sono parte integrante del dossier.

Le “Nuove rotte per la cultura”, il progetto di Savona 2027, coinvolgono, infatti, 9 città del Nord Ovest, un’area strategica e fondamentale per lo sviluppo dell’Italia, dell’Europa e del Mediterraneo. Con il suo naturale affaccio sul mare, è una porta d’accesso privilegiata verso l’Europa e il mondo. I suoi porti, tra i più importanti del continente, insieme ai valichi alpini e a un sistema di infrastrutture ferroviarie, stradali e marittime avanzato, ne fanno un nodo cruciale per i collegamenti e gli scambi culturali, economici e sociali.

Dopo la data dell'11 febbraio, il tour prosegue venerdì 14 febbraio a Genova e sabato 15 febbraio a Mondovì, dopodiché si prevedono analoghi appuntamenti con le altre città del Nord Ovest, a partire da Torino e Alba. Nelle varie occasioni verrà firmato un documento che, dopo la lettera di adesione a suo tempo espressa dalle varie città, rilancia l'alleanza e la progettazione.

“Questo tour – dice il sindaco di Savona, Marco Russo – è l'occasione per proseguire il percorso avviato con le città del Nord Ovest e rappresenta il consolidamento dell'alleanza strategica già sancita nel dossier, che vede nella candidatura di Savona a Capitale italiana della Cultura 2027 un’occasione per rafforzare la coesione territoriale e promuovere uno sviluppo condiviso”.