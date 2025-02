Una chitarra autografata dai cantanti del Festival per un aiuto alle malattie congenite cardiovascolari: Spiderman Villardita in missione

Come nell'edizione 2023 e 2024 parteciperà alla settimana della kermesse canora e cercherà di coinvolgere gli artisti in gara tramite i loro autografi su una chitarra speciale.

"Dopo diciotto giorni di letto mi alzo in piedi, con l'ausilio di carrozzina, stampelle e qualche prezioso amico, tornando in campo in aiuto degli amici di Gruppo San Donato Foundation Ets e Gruppo San Donato per una missione molto importante - spiega Mattia Villardita - Per tutta la settimana, infatti, saró in compagnia di "BraveHeart" una preziosa chitarra e compagna di viaggio donata per la causa da Paoletti Guitars che verrà autografata da tutti gli artisti in gara di Sanremo 2025 e successivamente, al termine del Festival, verrà battuta all'asta su CharityStars insieme a tanti altri oggetti personali dei cantanti in gara. L'intero ricavato verrà devoluto alla GSD Foundation che utilizzerà i fondi per migliorare l'esperienza ospedaliera dei piccoli pazienti pediatrici degli ospedali del Gruppo San Donato attraverso attività di umanizzazione che offrirà loro conforto, speranza l'alleggerimento dei percorsi spesso difficili da affrontare".

"Sanremo, ancora una volta, dimostra che la musica non è solo emozione ma anche un potente strumento di vicinanza Asostegno capace di avvicinare le persone a chi ne ha più bisogno donando sorrisi oltre il palcoscenico. A tutto Cuore" conclude lo Spiderman savonese.