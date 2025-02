"Una mamma in provetta": l'esperienza vissuta da Nicole Peirano in un libro

Verrà presentato il 20 febbraio alle 20,45 all’Enoteca Regionale di Ortovero il libro Una mamma in provetta, scritto da Nicole Peirano con la l’amica d’infanzia Gloria Vignola. Un racconto intenso e sincero su un percorso lungo e doloroso: quello della Procreazione Medicalmente Assistita (Pma), che per Nicole è stata l’unica possibilità di realizzare il sogno di diventare mamma.

Dopo otto anni di tentativi senza successo, ha deciso di affidarsi alla fecondazione assistita. "Se vogliamo vedere un lato positivo – racconta – è stato un percorso di crescita personale. Ho dovuto tirare fuori forze che nemmeno pensavo di avere per sopravvivere a tutto questo". E dopo tante difficoltà, nel luglio 2021, sono finalmente nati i suoi due gemelli.

Ma nonostante la felicità di stringere tra le braccia i suoi bambini, Nicole sentiva ancora qualcosa di irrisolto. Da qui la decisione di raccontare la sua esperienza in un libro: "Volevo che fosse una forma di conforto per tutte quelle donne che affrontano lo stesso calvario per diventare madri, per dire loro che non sono sole. Perché è così che ti senti: sola".

Una mamma in provetta è più di un racconto autobiografico: è una testimonianza sincera su un argomento ancora poco trattato. "Nessuno parla di come cambia il rapporto di coppia, di come ti senti e di come si sente la persona che ti sta accanto", sottolinea Nicole. Un libro che ripercorre tutte le fasi della sua esperienza, dai fallimenti iniziali alla scelta della clinica giusta, fino alla nascita dei suoi bambini.

L’obiettivo è fare informazione e creare condivisione: "Vorrei che le donne che vivono questa esperienza potessero sentirsi finalmente comprese e meno sole". Dopo la presentazione di Ortovero, in cui le due autrici dialogheranno con Maria Grazia Timo, seguiranno altri incontri con l’intento di coinvolgere associazioni ed enti per offrire supporto e sensibilizzare su un tema che riguarda molte donne, ma di cui si parla ancora troppo poco.