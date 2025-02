Varazze, scomparsa di Andrea Dondo. Il cordoglio del Priorato Diocesano delle Confraternite: "Una memoria storica per la sua comunità"

Andrea Dondo della Confraternita Santa Croce in Casanova è "tornato alla Casa del Padre". Lo comunica "con commozione" il Priorato Diocesano delle Confraternite. Conosciuto da tanti amici e confratelli come "Dria", era membro molto attivo nel sodalizio, di cui ricoprì più volte il ruolo di priore, giungendo sino alla nomina di priore onorario per il prezioso servizio svolto.